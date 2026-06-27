به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد شعبانیان با اعلام این خبر گفت: در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی‌های متعددی برای ساماندهی نماهای ساختمانی و ارتقای منظر شهری انجام شده که یکی از مهم‌ترین محورهای آن، جلوگیری از گسترش نمای رومی بوده است.

وی افزود: اجرای نمای رومی در سطح شهر به‌طور مستمر رصد می‌شود و مهندسان ناظر در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به شهرداری‌ها گزارش می‌کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با بیان اینکه شهرداری‌ها و مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مسئول رسیدگی به این تخلفات هستند، تصریح کرد: این دستگاه‌ها اختیار توقف عملیات ساختمانی و الزام مالکان به اصلاح نما را دارند.

شعبانیان با اشاره به مشاهده برخی تخلفات در این حوزه گفت: در تعدادی از پروژه‌های ساختمانی محدوده خیابان شهید بابایی قزوین مواردی از اجرای نمای رومی مشاهده شده که پیگیری‌ها و مکاتبات لازم در این خصوص انجام گرفته است.

وی جذابیت بصری، استفاده از سنگ و ظاهر پرزرق‌وبرق را از دلایل استقبال برخی شهروندان از نمای رومی دانست، اما تأکید کرد: این نوع نما در بسیاری موارد با اصول معماری ایرانی ـ اسلامی همخوانی ندارد و به دلیل وجود الحاقات متعدد، در زمان وقوع حوادثی همچون زلزله می‌تواند خطرآفرین باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین همچنین وزن بالای این نماها را یکی دیگر از چالش‌های آن عنوان کرد و افزود: افزایش بار مرده ساختمان می‌تواند ایمنی سازه را در شرایط بحرانی تحت تأثیر قرار دهد.

وی در پایان با اشاره به افزایش گرایش سازندگان به استفاده از نماهای آجری و مصالح بومی، این روند را گامی مؤثر در احیای هویت معماری ایرانی دانست و گفت: با الزامی شدن اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، زمینه استفاده از مصالح نوین و استاندارد در نماهای ساختمانی بیش از گذشته فراهم شده است.

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