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انفجار و آتش‌سوزی یک منزل مسکونی بر اثر ذخیره‌سازی غیراصولی بنزین در شهر باشت

انفجار و آتش‌سوزی یک منزل مسکونی بر اثر ذخیره‌سازی غیراصولی بنزین در شهر باشت
کد خبر : 1804620
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شهردار باشت گفت: نگهداری و ذخیره‌سازی غیراصولی مقدار قابل‌توجهی بنزین در یک واحد مسکونی، موجب انفجار و آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در این شهر شد. اگرچه این حادثه‌ تلفات جانی نداشت اما یک آتش‌نشان در جریان عملیات اطفای حریق مصدوم شد.

به گزارش ایلنا، عمار محمدی گوهرگان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی وقوع انفجار در یکی از منازل مسکونی شهر باشت از طریق سامانه 125 دریافت شد و در این راستا نیروهای آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی به مهار حریق این منزل مسکونی اشاره کرده و ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حدود یک ساعت تلاش مستمر موفق به مهار آتش‌سوزی شدند و از سرایت آن به واحدهای مسکونی مجاور جلوگیری کردند. این حادثه خسارت‌هایی به منزل مسکونی وارد کرد، اما تلفات جانی نداشت.

شهردار باشت به مصدومیت یکی از آتش‌نشانان در این حادثه اشاره کرده و اظهار داشت: در این حادثه آتش‌سوزی یکی از آتش‌نشانان در جریان عملیات به دلیل استنشاق دود ناشی از حریق دچار مصدومیت جزئی شد که با تلاش نیروهای امدادی حاضر در صحنه به صورت سرپایی درمان شد.

محمدی گوهرگان به علت وقوع حادثه آتش‌سوزی اشاره داشته و تصریح کرد: علت این حادثه آتش‌سوزی نگهداری و ذخیره‌سازی مقدار قابل‌توجهی بنزین در داخل منزل مسکونی فوق بوده است. رعایت نشدن اصول ایمنی در نگهداری این ماده سوختی، موجب انفجار و آتش‌سوزی شد.

وی بر ضرورت رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از حوادث احتمالی تأکید کرده و بیان داشت: از شهروندان تقاضا می‌شود از نگهداری و انبار کردن مواد سوختی و قابل اشتعال، در منازل و انباری‌ها خودداری کنند. رعایت اصول ایمنی نقش مهمی در پیشگیری از حوادث احتمالی مشابه دارد.

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