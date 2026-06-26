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رئیس‌جمهور:

مدیریت منابع آب باید بر پایه داده‌های دقیق و تصمیمات علمی باشد

مدیریت منابع آب باید بر پایه داده‌های دقیق و تصمیمات علمی باشد
کد خبر : 1804615
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رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه‌ای جامع برای مدیریت منابع محدود آب، خاک و دیگر ظرفیت‌های منطقه، خواستار اتخاذ تصمیم‌های علمی، آینده‌نگرانه و متناسب با الزامات توسعه پایدار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان در نشست بررسی روند احیای دریاچه ارومیه، با ارائه شرحی از سابقه آشنایی خود با مسائل منطقه و تلاش‌هایی که برای سامان‌دادن به مشکلات موجود در دوران پیش از ریاست جمهوری داشته است، خاطرنشان کرد: مسئله صرفاً افزایش بهره‌وری در وضع موجود نیست، بلکه باید یک منطقه را به مثابه یک کشور در نظر گرفت و مشخص کرد که برای ایجاد توسعه پایدار، برخورداری مردم از زندگی مناسب، حفظ منابع آب و مرتع و ایجاد تناسب میان تعداد دام و ظرفیت مراتع چه اقداماتی باید انجام شود.

رئیس جمهور ادامه داد: باید مشخص باشد که منابع آب موجود با چه نیازهایی تناسب دارد و اگر قرار است صنعتی در منطقه ایجاد شود یا صنایع بالادستی و پایین‌دستی شکل بگیرد، این تصمیم بر چه مبنایی اتخاذ خواهد شد و چه تأثیری بر آینده منطقه می‌گذارد.

پزشکیان با انتقاد از نبود اطلاعات دقیق، نقشه جامع و برنامه اجرایی در برخی دستگاه‌ها گفت: وقتی از مسئولان درباره میزان دام، منابع آب، ظرفیت مراتع و برنامه توسعه منطقه سؤال می‌کردیم، اطلاعات دقیق و قابل اتکایی در اختیار نداشتند، در حالی که مدیریت بدون شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها امکان‌پذیر نیست.

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