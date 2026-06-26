امدادرسانی به ۱۱۰ خانوار سیلزده در بورالان ماکو/ توزیع چادر و اقلام زیستی ادامه دارد
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی از آغاز عملیات امدادرسانی به ۱۱۰ خانوار آسیبدیده از سیلاب در منطقه بورالان شهرستان ماکو خبر داد و گفت: توزیع چادر، اقلام زیستی و پشتیبانی از ساکنان روستاهای بری، پنجرلو و ولیکندی همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، حمید محبوبی، اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب در منطقه بورالان شهرستان ماکو، تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر این شهرستان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: از صبح روز گذشته عملیات امدادرسانی و توزیع چادر و اقلام زیستی میان خانوارهای آسیبدیده در روستاهای بری، پنجرلو و ولیکندی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
محبوبی با اشاره به گستردگی عملیات امدادی در منطقه گفت: برای تسریع روند خدماترسانی و پوشش بهتر نیازهای حادثهدیدگان، تیمهای پشتیبانی از شهرستانهای پلدشت، چالدران و شوط نیز به منطقه اعزام شدهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی تأکید کرد نیروهای امدادی تا بازگشت شرایط عادی و تأمین نیازهای اولیه خانوارهای سیلزده در منطقه حضور خواهند.