بررسی چالشها و نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بحران در شیراز
رئیس اداره مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز از برگزاری نشست تخصصی کارگروه بازسازی و بازتوانی با حضور اساتید دانشگاهی و کارشناسان مرتبط خبر داد و گفت: در این نشست، نیازها، چالشها و ظرفیتهای موجود برای مدیریت شرایط پس از بحران مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، امید جابری،افزود: در این جلسه، مسائل و مشکلات احتمالی ناشی از بحرانها و جنگ در بخشهای کالبدی و غیرکالبدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و شرکتکنندگان دیدگاههای تخصصی خود را درباره راهکارهای بازگشت سریعتر جامعه به شرایط پایدار ارائه کردند.
جابری با اشاره به اهمیت برنامهریزی برای دوران پسابحران گفت: بازسازی تنها به جبران خسارات فیزیکی و زیرساختی محدود نمیشود، بلکه بازیابی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سلامت جامعه نیز از ارکان اصلی بازتوانی محسوب میشود و باید به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اداره مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز ادامه داد: در این نشست، نیازهای کلیدی جامعه در حوزههای مختلف از جمله سلامت، آموزش و پرورش، مسائل فرهنگی و اجتماعی و همچنین نیازهای گروههای جمعیتی خاص در فرآیند بازیابی و بازتوانی مورد بررسی قرار گرفت و چالشهای پیشرو و راهکارهای پیشنهادی برای پاسخگویی به این نیازها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: ظرفیتها و توانمندیهای شهرداری شیراز در حوزه بازسازی و بازتوانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان و مراکز علمی برای ارتقای تابآوری شهری تأکید شد.
جابری در پایان خاطرنشان کرد: بهرهگیری از دانش تخصصی، تجربیات علمی و ظرفیتهای بینبخشی میتواند نقش مؤثری در تدوین برنامههای جامع بازسازی و بازتوانی ایفا کرده و زمینه بازگشت هرچه سریعتر جامعه به شرایط عادی پس از وقوع بحران را فراهم سازد.