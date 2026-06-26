به گزارش ایلنا، امید جابری،افزود: در این جلسه، مسائل و مشکلات احتمالی ناشی از بحران‌ها و جنگ در بخش‌های کالبدی و غیرکالبدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و شرکت‌کنندگان دیدگاه‌های تخصصی خود را درباره راهکارهای بازگشت سریع‌تر جامعه به شرایط پایدار ارائه کردند.

جابری با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای دوران پسابحران گفت: بازسازی تنها به جبران خسارات فیزیکی و زیرساختی محدود نمی‌شود، بلکه بازیابی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سلامت جامعه نیز از ارکان اصلی بازتوانی محسوب می‌شود و باید به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اداره مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز ادامه داد: در این نشست، نیازهای کلیدی جامعه در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، آموزش و پرورش، مسائل فرهنگی و اجتماعی و همچنین نیازهای گروه‌های جمعیتی خاص در فرآیند بازیابی و بازتوانی مورد بررسی قرار گرفت و چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای پیشنهادی برای پاسخگویی به این نیازها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرداری شیراز در حوزه بازسازی و بازتوانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان و مراکز علمی برای ارتقای تاب‌آوری شهری تأکید شد.

جابری در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از دانش تخصصی، تجربیات علمی و ظرفیت‌های بین‌بخشی می‌تواند نقش مؤثری در تدوین برنامه‌های جامع بازسازی و بازتوانی ایفا کرده و زمینه بازگشت هرچه سریع‌تر جامعه به شرایط عادی پس از وقوع بحران را فراهم سازد.

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