️تعویق ۲ ساعته آغاز به کار ادارات مازندران در حمایت از تیم ملی ایران

به گزارش ایلنا، مهدی یونسی استاندار مازندران از تصمیم برای تعویق ۲ ساعته زمان آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان در روز شنبه ۶ تیر خبر داد و گفت: با توجه به آغاز بازی مهم تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر از ساعت ۶:۳۰ صبح و به منظور تقویت موج حمایت از تیم ملی به عنوان نماد انسجام و اتحاد ایرانیان در بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبالی جهان، تصمیم گرفته شد که زمان کار ادارات در روز شنبه از ساعت ۹:۳۰ آغاز شود.

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