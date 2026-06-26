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استاندار مازندران اعلام کرد:

️تعویق ۲ ساعته آغاز به کار ادارات مازندران در حمایت از تیم ملی ایران

️تعویق ۲ ساعته آغاز به کار ادارات مازندران در حمایت از تیم ملی ایران
کد خبر : 1804562
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استاندار مازندران از تعویق دو ساعته آغاز به کار ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان در روز شنبه ۶ تیر خبر داد و اعلام کرد این تصمیم در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران و هم‌زمان با برگزاری دیدار این تیم اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی یونسی استاندار مازندران از تصمیم برای تعویق ۲ ساعته زمان آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان در روز شنبه ۶ تیر خبر داد و گفت: با توجه به آغاز بازی مهم تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر از ساعت ۶:۳۰ صبح و به منظور تقویت موج حمایت از تیم ملی به عنوان نماد انسجام و اتحاد ایرانیان در بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبالی جهان، تصمیم گرفته شد که زمان کار ادارات در روز شنبه از ساعت ۹:۳۰ آغاز شود.

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