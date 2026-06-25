تیراندازی کور تروریستی در سراوان ناکام ماند
ساعتی قبل تیراندازی کور تروریستی در نزدیکی مسجد جامع شهر سراوان رخ داد که در پی آن تروریستها سراسیمه از محل گریختند.
به گزارش ایلنا، همزمان با مراسم شام غریبان و در نزدیکی مسجد جامع شهرستان سراوان افراد ناشناس اقدام به تیراندازی بدون هدف کرده و از منطقه متواری شدند.
این اقدام هیچگونه تلفاتی در پی نداشت و خوشبختانه شهروندی در پی آن آسیب ندید.
هم اکنون آرامش در شهر برقرار شده و مردم عزادار در حال برگزاری مراسم شام غریبان شهدای کربلا هستند.
اخبار تکمیلی در خصوص جزئیات این حادثه و انگیزههای احتمالی افراد خاطی، پس از تکمیل بررسیها از سوی مراجع ذیصلاح اطلاعرسانی خواهد شد.