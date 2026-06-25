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تیراندازی کور تروریستی در سراوان ناکام ماند

تیراندازی کور تروریستی در سراوان ناکام ماند
کد خبر : 1804385
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ساعتی قبل تیراندازی کور تروریستی در نزدیکی مسجد جامع شهر سراوان رخ داد که در پی آن تروریست‌ها سراسیمه از محل گریختند.

به گزارش ایلنا، هم‌زمان با مراسم شام غریبان و در نزدیکی مسجد جامع شهرستان سراوان افراد ناشناس اقدام به تیراندازی بدون هدف کرده و از منطقه متواری شدند.

این اقدام هیچگونه تلفاتی در پی نداشت و خوشبختانه شهروندی در پی آن آسیب ندید.

هم اکنون آرامش در شهر برقرار شده و مردم عزادار در حال برگزاری مراسم شام غریبان شهدای کربلا هستند.

اخبار تکمیلی در خصوص جزئیات این حادثه و انگیزه‌های احتمالی افراد خاطی، پس از تکمیل بررسی‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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