نایبرئیس کانون هماهنگی شوراهای کار آذربایجانغربی:
ضرب و شتم کارگر سالمند در اداره کار ارومیه زنگ خطر برای امنیت مراجعان است
نایبرئیس کانون هماهنگی شوراهای کار آذربایجانغربی با محکوم کردن حادثه ضرب و شتم یک کارگر سالمند و بیمار در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارومیه، این اتفاق را فراتر از یک تخلف فردی دانست و تأکید کرد: تعرض به کارگر در محل رسیدگی قانونی، خدشه به اعتماد عمومی و تعرض به شأن و منزلت جامعه کارگری است.
علی صالحی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به حادثه ضرب و شتم یک کارگر سالمند و بیمار در محل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه، این اقدام را به شدت محکوم کرد و خواستار رسیدگی فوری و قاطع دستگاههای مسئول شد.
وی اظهار کرد: بر اساس گزارشهای موجود، این کارگر برای پیگیری مطالبات و حقوق قانونی خود در جلسه رسیدگی حاضر شده بود اما در محیطی که باید نماد عدالت، قانونمداری و حمایت از حقوق نیروی کار باشد، مورد تعرض فیزیکی و رفتار خشونتآمیز از سوی کارفرما قرار گرفت.
صالحی با بیان اینکه وقوع چنین رخدادی در یک مرجع رسمی دولتی صرفاً یک تخلف فردی نیست، افزود: این حادثه زنگ خطری جدی برای امنیت مراجعان، اعتبار نهادهای حل اختلاف و اعتماد عمومی به سازوکارهای قانونی کشور به شمار میرود.
نایبرئیس کانون هماهنگی شوراهای کار استان آذربایجانغربی تصریح کرد: جامعه کارگری این پرسش را مطرح میکند که اگر یک کارگر سالخورده و بیمار در ساختمان اداره کار و در جریان پیگیری حقوق قانونی خود از امنیت کافی برخوردار نباشد، چگونه میتوان انتظار داشت سایر کارگران اختلافات خود را از مسیرهای قانونی دنبال کنند؟
وی تأکید کرد: حادثه رخداده در ارومیه تنها تعرض به یک فرد نیست، بلکه تعرض به شأن، منزلت و جایگاه نیروی کار کشور است،این موضوع موجب خدشه دار شدن احساس امنیت جامعه کارگری شده و ضرورت بازنگری در سازوکارهای تأمین امنیت مراجعان در جلسات رسیدگی را دوچندان میکند.
صالحی از مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی و سایر مسئولان ذیربط خواست با ورود مستقیم به موضوع، ضمن دستور بررسی فوری، زمینه اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: مطالبه جامعه کارگری امروز صرفاً رسیدگی به یک پرونده نیست، بلکه دفاع از کرامت انسانی، حاکمیت قانون، امنیت مراجعان و صیانت از حرمت کارگرانی است که سالها در مسیر تولید و توسعه کشور تلاش کردهاند.