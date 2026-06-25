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رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی:

تعرض فیزیکی به کارگر در اداره کار محکوم است/زنگ خطر صیانت از حقوق کارگران در ارومیه به صدا در آمد

تعرض فیزیکی به کارگر در اداره کار محکوم است/زنگ خطر صیانت از حقوق کارگران در ارومیه به صدا در آمد
کد خبر : 1804371
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رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی با محکوم کردن تعرض فیزیکی به یک کارگر در محل اداره کار، این اقدام را نقض آشکار قوانین کار، تعرض به کرامت انسانی و تضییع حقوق بنیادین کارگران دانست و خواستار رسیدگی قاطع دستگاه قضایی و برخورد قانونی با عامل این حادثه شد.

علی آذربایجانی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به حادثه تعرض فیزیکی به یک کارگر در محل اداره کار، ضمن محکوم کردن این اقدام، اظهار کرد: این رفتار غیرقانونی نه تنها نقض صریح قوانین و مقررات مرتبط با حفظ سلامت و امنیت کارگران است، بلکه توهین به کرامت انسانی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین نیروی کار محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اداره کار باید محل احقاق حق و اجرای قانون باشد، افزود: وقوع چنین رفتاری در محیطی که مأموریت آن حمایت از حقوق کارگران و رسیدگی قانونی به اختلافات کارگری است، نگرانی‌های جدی درباره رعایت اصول قانونی و حفظ امنیت مراجعان ایجاد می‌کند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی از قوه قضاییه و دستگاه‌های مسئول خواست با بررسی دقیق ابعاد این حادثه، نسبت به برخورد قانونی و اعمال مجازات لازم علیه فرد خاطی اقدام کنند.

آذربایجانی تأکید کرد: متأسفانه در این حادثه شاهد رفتاری فراتر از حدود قانونی و خارج از چارچوب‌های قابل پذیرش بوده‌ایم و حمله به یک کارگر را نمی‌توان صرفاً یک تعرض شخصی تلقی کرد، بلکه این اقدام تعرض به جایگاه حقوقی و شأن تمامی کارگران کشور است.

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