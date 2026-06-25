رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجانغربی:
تعرض فیزیکی به کارگر در اداره کار محکوم است/زنگ خطر صیانت از حقوق کارگران در ارومیه به صدا در آمد
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجانغربی با محکوم کردن تعرض فیزیکی به یک کارگر در محل اداره کار، این اقدام را نقض آشکار قوانین کار، تعرض به کرامت انسانی و تضییع حقوق بنیادین کارگران دانست و خواستار رسیدگی قاطع دستگاه قضایی و برخورد قانونی با عامل این حادثه شد.
علی آذربایجانی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به حادثه تعرض فیزیکی به یک کارگر در محل اداره کار، ضمن محکوم کردن این اقدام، اظهار کرد: این رفتار غیرقانونی نه تنها نقض صریح قوانین و مقررات مرتبط با حفظ سلامت و امنیت کارگران است، بلکه توهین به کرامت انسانی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین نیروی کار محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه اداره کار باید محل احقاق حق و اجرای قانون باشد، افزود: وقوع چنین رفتاری در محیطی که مأموریت آن حمایت از حقوق کارگران و رسیدگی قانونی به اختلافات کارگری است، نگرانیهای جدی درباره رعایت اصول قانونی و حفظ امنیت مراجعان ایجاد میکند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجانغربی از قوه قضاییه و دستگاههای مسئول خواست با بررسی دقیق ابعاد این حادثه، نسبت به برخورد قانونی و اعمال مجازات لازم علیه فرد خاطی اقدام کنند.
آذربایجانی تأکید کرد: متأسفانه در این حادثه شاهد رفتاری فراتر از حدود قانونی و خارج از چارچوبهای قابل پذیرش بودهایم و حمله به یک کارگر را نمیتوان صرفاً یک تعرض شخصی تلقی کرد، بلکه این اقدام تعرض به جایگاه حقوقی و شأن تمامی کارگران کشور است.