عملیات ۷ ساعته برای نجات گردشگر مصدوم در قلعه بابک
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی از اجرای عملیات هفت ساعته امدادگران هلالاحمر کلیبر برای نجات و انتقال گردشگر حادثهدیده از ارتفاعات صعبالعبور قلعه بابک خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از هلال احمر استان آذربایجان شرقی، صابر جودی امروز پنجشنبه اظهار کرد: در پی اعلام مصدومیت یک گردشگر در ارتفاعات صعبالعبور قلعه بابک، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات یادمان شهید سلیمانی (قلعهدرسی) به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: با توجه به شرایط سخت منطقه و نبود امکان تردد خودرو، نجاتگران هلالاحمر با تجهیزات تخصصی بهصورت پیاده مسیرهای دشوار را طی کرده و خود را به مصدوم رساندند.
وی ادامه داد: نیروهای هلال احمر پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی، تثبیت عضو آسیبدیده و ارزیابی وضعیت مصدوم، عملیات انتقال فنی وی را از مسیرهای سختگذر آغاز کردند.
جودی گفت: این عملیات با تلاش تیم امدادی و پس از انتقال ایمن مصدوم به پاییندست و انتقال وی به بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر پایان یافت.