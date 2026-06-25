عملیات ۷ ساعته برای نجات گردشگر مصدوم در قلعه بابک

به گزارش ایلنا به نقل از هلال احمر استان آذربایجان شرقی، صابر جودی امروز پنجشنبه اظهار کرد: در پی اعلام مصدومیت یک گردشگر در ارتفاعات صعب‌العبور قلعه بابک، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات یادمان شهید سلیمانی (قلعه‌درسی) به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: با توجه به شرایط سخت منطقه و نبود امکان تردد خودرو، نجاتگران هلال‌احمر با تجهیزات تخصصی به‌صورت پیاده مسیرهای دشوار را طی کرده و خود را به مصدوم رساندند.

وی ادامه داد: نیروهای هلال احمر پس از انجام اقدامات پیش‌ بیمارستانی، تثبیت عضو آسیب‌دیده و ارزیابی وضعیت مصدوم، عملیات انتقال فنی وی را از مسیرهای سخت‌گذر آغاز کردند.

جودی گفت: این عملیات با تلاش تیم امدادی و پس از انتقال ایمن مصدوم به پایین‌دست و انتقال وی به بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر پایان یافت.

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