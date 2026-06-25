عزاداری عاشوراییان در روستای عمند طارم سفلی قزوین+فیلم
مراسم عزاداری روز عاشورای حسینی در جایجای استان قزوین ظهر امروز از شهر قزوین تا روستاهای دورافتاده بخش طارم سفلی از جمله روستای عمند با شور و شعور بالایی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مراسم عزاداری روز عاشورای حسینی در جایجای استان قزوین ظهر امروز با شور بالایی برگزار شد و مردمان دیار بهشتآیین در سالروز شهادت امامسوم شیعیان و 72 تن یار باوفای او در دشت کربلا به عزا و سوگ نشستند.
همچنین در ظهر عاشورا روستاهای قزوین به ویژه در بخش طارم سفلی صحنه شکلگیری دستهجات مختلف و پرشوری بود که در آن عزادارن با زنجیرزنی و سینهزنی عمق سوگ خود را به سیدالشهداء نشان دادند.
همچنین عزاداران حسینی در روستای عمند هم نماز ظهر عاشورا را به جماعت برپا داشته و اقامت کردند تا سنت نماز دشمنشکن عاشورا همچنان در صدر اخبار نخست تشیع در روزهای پیروزی خون بر شمشیر باشد.