عزاداری عاشوراییان در روستای عمند طارم سفلی قزوین+فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مراسم عزاداری روز عاشورای حسینی در جای‌جای استان قزوین ظهر امروز با شور بالایی برگزار شد و مردمان دیار بهشت‌آیین در سالروز شهادت امام‌سوم شیعیان و 72 تن یار باوفای او در دشت کربلا به عزا و سوگ نشستند.

همچنین در ظهر عاشورا روستاهای قزوین به ویژه در بخش طارم سفلی صحنه شکل‌گیری دسته‌جات مختلف و پرشوری بود که در آن عزادارن با زنجیرزنی و سینه‌زنی عمق سوگ خود را به سیدالشهداء نشان دادند.

همچنین عزاداران حسینی در روستای عمند هم نماز ظهر عاشورا را به جماعت برپا داشته و اقامت کردند تا سنت نماز دشمن‌شکن عاشورا همچنان در صدر اخبار نخست تشیع در روزهای پیروزی خون بر شمشیر باشد.

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