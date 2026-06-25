اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در روز جمعه ۵ تیر
رئیس پلیس راه استان البرز از اجرای محدودیتهای ترافیکی در محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در روز جمعه ۵ تیرماه خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان کرمی با اشاره به اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در روز جمعه ۵ تیرماه، اظهار کرد: به منظور مدیریت بار ترافیکی و افزایش ایمنی سفرها، تردد تمامی وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه ۵ تیرماه از آزادراه تهران ـ شمال به سمت استان مازندران ممنوع خواهد شد.
وی افزود: همچنین از ساعت ۱۳ همان روز، تردد خودروها از محدوده پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس با اعلام مأموران پلیس راه متوقف میشود.
رئیس پلیس راه البرز با بیان اینکه تردد ساکنان محلی از مسیر جاده قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، تصریح کرد: از ساعت ۱۵ روز جمعه نیز تردد وسایل نقلیه از مرزنآباد به سمت کرج و تهران با اعلام مأموران پلیس راه به صورت یکطرفه انجام خواهد شد.
کرمی خاطرنشان کرد: در صورت افزایش حجم تردد و شکلگیری ترافیک سنگین در روز شنبه ۶ تیرماه نیز احتمال اعمال محدودیتهای مشابه در این محور وجود دارد که در صورت اتخاذ تصمیم نهایی، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیتهای احتمالی را از مراجع رسمی پیگیری کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سفرهای ایمنتری برخوردار شوند.