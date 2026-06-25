آتش کوهمره سرخی مهار شد/ باد همچنان تهدیدی جدی است

به گزارش ایلنا، با وجود مهار حریق که از شب گذشته ادامه داشت، همچنان هشدار داده شده است که به دلیل وجود حجم زیادی از خار و برگ‌های خشک در منطقه و احتمال وزش بادهای شدید، خطر شعله‌ور شدن مجدد آتش وجود دارد.

به همین دلیل، پایش مداوم منطقه توسط نیروهای منابع طبیعی و نیروهای محلی برای جلوگیری از وقوع حریق مجدد، همچنان با دقت ادامه دارد.

این آتش‌سوزی گسترده که از اول تیرماه آغاز شده بود، طی سه روز پوشش گیاهی ارزشمند ارتفاعات کوهمره سرخی و بالاده کازرون را درگیر کرد.

دشواری‌های جغرافیایی منطقه از جمله صخره‌ها و دره‌های عمیق، در کنار وزش بادهای شدید، دسترسی به کانون‌های حریق را بسیار دشوار کرده بود.

با این حال، با تلاش شبانه‌روزی ۲۰۰ نیروی عملیاتی، سرانجام شعله‌های آتش مهار شد و اکنون تمرکز اصلی بر پایش منطقه برای پیشگیری از هرگونه حریق احتمالی است.

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