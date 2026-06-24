رئیس اورژانس شهرستان بندرخمیر خبر داد:
7 کشته و 2 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در محور کهورستان به لار
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شبکه بهداشت شهرستان بندرخمیر به وقوع حوادث رانندگی مرگبار در یکی از محورهای مواصلاتی این منطقه اشاره کرده و گفت: وقوع 2 حادثه رانندگی جداگانه در محور مواصلاتی کهورستان به لار، 7 کشته و 2 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، عبدالقادر کهوری به تشریح جزئیات حادثه رانندگی نخست پرداخته و در این رابطه افزود: در حادثه رانندگی نخست یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 و یک دستگاه کامیونت ایسوزو یدککش، در محور مواصلاتی کهورستان به لار 5 کیلومتر قبل از ایست بازرسی یگان کنچی، با یکدیگر برخورد کرده بودند.
وی ادامه داد: پس از اعلام گزارش حادثه رانندگی به مرکز اورژانس شهرستان بندرخمیر، بلافاصله 3 دستگاه آمبولانس از پایگاههای کهورستان، سرتنگ و رویدر به محل حادثه اعزام شدند. پس از حضور کارشناسان اورژانس و ارزیابیهای اولیه مشخص شد در این حادثه 6 نفر کشته شده و یک نفر نیز مصدوم شده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شبکه بهداشت شهرستان بندرخمیر اظهار داشت: به علت شدت این سانحه رانندگی، 6 سرنشین خودروی سواری پژو 405 در دم جان باختند. راننده کامیونت ایسوزو یدککش نیز که مصدوم شده بود، به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد.
کهوری به تشریح جزئیات حادثه رانندگی دوم پرداخته و در این خصوص تصریح کرد: در حادثه رانندگی دوم نیز یک دستگاه کامیونت ایسوزو و یک دستگاه کامیون بنز 10 تن در محور مواصلاتی کهورستان به لار 500 متر قبل از ایست بازرسی یگان کنچی، با یکدیگر برخورد کرده و متأسافنه تلفات جانی بر جای گذاشتهاند.
وی بیان داشت: پس از اعلام گزارش حادثه رانندگی به مرکز اورژانس شهرستان بندرخمیر، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه سرتنگ به محل حادثه اعزام شد. پس از حضور کارشناسان اورژانس و ارزیابیهای اولیه در محل وقوع حادثه مشخص شد، در این حادثه یک نفر کشته شده و یک نفر نیز مصدوم شده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شبکه بهداشت شهرستان بندرخمیر اضافه کرد: متأسفانه در حادثه رانندگی فوق به علت برخورد شدید و رخبهرخ کامیونت ایسوزو و کامیون بنز، متأسفانه راننده کامیونت ایسوزو در دم جان سپرده است و راننده کامیون بنز 10 تن نیز مصدوم شده بود.