انتقال اورژانسی مصدومان حادثه انفجار گاز منطقه پلور استان مازندران از دماوند به تهران

به گزارش ایلنا، مجتبی بنداد کرمانی افزود: یک فقره حادثه انفجار گاز در منطقه پلور استان مازندران به وقوع پیوست. در این راستا با توجه به نزدیکی مسیر دسترسی، مصدومان توسط نیروهای اورژانس و هلال‌احمر به بیمارستان سوم شعبان شهرستان دماوند منتقل شدند.

وی ادامه داد: 5 مصدوم این حادثه در بیمارستان سوم شعبان شهرستان دماوند تحت مراقبت و اقدامات اولیه درمانی قرار گرفتند. اما شدت جراحات وارده به مصدومان به گونه‌ای بوده که ادامه درمان آنان در مرکز تخصصی سوختگی تهران ضروری تشخیص داده شده است.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند به وضعیت بدحال 2 نفر از مصدومان حادثه انفجار گاز در منطقه پلور استان مازندران اشاره کرده و اظهار داشت: 2 نفر از مصدومان در وضعیت بدحال قرار دارند و اقدامات درمانی برای تثبیت شرایط آنها در حال انجام است.

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