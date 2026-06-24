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مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان خبر داد:

مهار آتش‌سوزی منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان در استان کردستان

مهار آتش‌سوزی منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان در استان کردستان
کد خبر : 1803968
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مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کردستان به وقوع نخستین آتش‌سوزی سال جاری در مناطق حفاظت شده استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: آتش‌سوزی منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان با تلاش همه جانبه در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد.

به گزارش ایلنا، فرزاد زندی افزود: حادثه آتش‌سوزی به وقوع پیوسته در بخشی از منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان استان کردستان با تلاش و حضور به موقع آتش‌نشانان، فعالان محیط‌زیست، دوستداران طبیعت و اهالی شریف روستای بهرام‌آباد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و از گسترش حریق جلوگیری شد.

وی ادامه داد: از تمامی شهروندان، گردشگران و طبیعت‌گردان تقاضا می‌شود هنگام حضور در طبیعت و مناطق جنگلی و مرتعی، نکات ایمنی را رعایت کرده و از هرگونه اقدام که موجب بروز آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها شود، خودداری کنند. محیط‌بانان نیز برای مقابله با آتش‌سوزی مناطق حفاظت شده آمادگی کامل دارند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کردستان اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست نیازمند مشارکت همگانی و هوشیاری بیشتر شهروندان به ویژه جوامع محلی است. در فصل گرما با توجه به بارش‌های خوب سال جاری و پوشش گیاهی مناسبی که وجود دارد، باید بیش از هر زمان دیگری مراقب و آماده بود.

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