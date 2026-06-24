سرپرست اورژانس شهرستان ساوه خبر داد:
14 مصدوم دستاورد تصادف زنجیرهای اتوبان ساوه به همدان
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه گفت: وقوع تصادف زنجیرهای در اتوبان ساوه به همدان 14 مصدوم برجای گذاشت. این سانحه با برخورد زنجیرهای 4 دستگاه خودرو سواری در کیلومتر 52 اتوبان ساوه به سمت همدان اتفاق افتاده است.
به گزارش ایلنا، حمید ابرهدری افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه 3 تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند. کارشناسان فوریتهای پزشکی فراتر از نقش انتقالدهنده، به عنوان تیم درمانی خط مقدم وارد عمل شده و با مدیریت دقیق صحنه و انجام اولویتبندی مصدومان، اقدامات تخصصی درمانی را برای آسیبدیدگان آغاز کردند.
وی ادامه داد: از مجموع 14 مصدوم این حادثه، 9 نفر پس از دریافت مراقبتهای پیشبیمارستانی پیشرفته و پایدارسازی علائم حیاتی توسط کارشناسان جهت ادامه روند درمان به بیمارستان مدرس ساوه منتقل شدند. 5 مصدوم دیگر نیز با تکیه بر دانش و مهارت بالینی تیمهای اعزامی، در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند.