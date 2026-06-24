5 مصدوم دستاورد تصادف 2 خودرو مقابل بیمارستان امام رضا شهر مأمونیه

به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری ساینا و یک دستگاه خودروی سواری زانتیا به مرکز فرماندهی و دیسپچ اورژانس 115 ساوه اعلام شد. در این راستا بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه رانندگی 5 نفر آسیب دیدند. یکی از مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان امام رضا شهرستان زرندیه منتقل شد. 4 مصدوم دیگر حادثه نیز خدمات درمانی سرپایی را در محل دریافت کرده و با رضایت شخصی مرخص شدند.

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