کرمانشاه غرق در ماتم علمدار کربلا/آیین باشکوه تاسوعای حسینی در سراسر استان برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، از نخستین ساعات صبح روز چهارشنبه (سوم تیر)، خیابان‌ها و محلات مختلف شهر کرمانشاه مملو از جمعیت عزادارانی بود که با پوشیدن لباس‌های سیاه و در دست داشتن پرچم‌های عزای حسینی، در دسته‌های زنجیرزنی و سینه‌زنی حضور یافتند و ارادت خود را به ساحت مقدس خاندان عصمت و طهارت(ع) ابراز کردند.

نوای «یا حسین» و «یا ابوالفضل» در جای جای شهر طنین‌انداز بود و مداحان اهل بیت(ع) با مرثیه‌سرایی و ذکر مصائب کربلا، فضای معنوی ویژه‌ای را در میان عزاداران ایجاد کردند. حضور گسترده اقشار مختلف مردم از پیر و جوان گرفته تا زنان، مردان و کودکان، جلوه‌ای از عشق و دلدادگی مردم این دیار به فرهنگ عاشورا و مکتب سیدالشهدا(ع) را به نمایش گذاشت.

مراسم تاسوعای حسینی امسال در کرمانشاه حال و هوایی متفاوت از سال‌های گذشته داشت. عزاداران حسینی علاوه بر سوگواری برای شهدای کربلا، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را نیز گرامی داشتند و با سردادن شعارهای حماسی، بر ادامه راه شهیدان و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

مداحان و سخنرانان مذهبی نیز در بخش‌هایی از مراسم با اشاره به جنایت‌ها و تجاوزات دشمنان علیه ملت ایران، بر این نکته تأکید کردند که رویارویی جبهه حق و باطل محدود به واقعه عاشورا نبوده و این تقابل تاریخی همچنان ادامه دارد. آنان با الهام از پیام نهضت عاشورا، مقاومت، ایستادگی و دفاع از ارزش‌های اسلامی را از مهم‌ترین درس‌های قیام امام حسین(ع) عنوان کردند.

در کرمانشاه، بخشی از دسته‌های عزاداری با حرکت در خیابان مدرس و سایر معابر اصلی شهر، جلوه‌ای باشکوه از شور و شعور حسینی را به نمایش گذاشتند. همچنین شماری از هیأت‌های مذهبی با حضور در گلزار شهدا و مزار شهدای گرانقدر، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کردند.

نیروهای انتظامی، امدادی، خدماتی و شهرداری نیز با استقرار در مسیرهای عزاداری، تمهیدات لازم را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم فراهم کرده بودند تا عزاداران بتوانند در فضایی آرام و ایمن در آیین‌های سوگواری شرکت کنند.

پس از پایان مراسم عزاداری، نماز جماعت ظهر تاسوعا با حضور گسترده مردم در مساجد، حسینیه‌ها و محل تجمع هیأت‌های مذهبی اقامه شد و عزاداران در ادامه میهمان سفره‌های اطعام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شدند که به همت خیرین و هیأت‌های مذهبی در نقاط مختلف شهر برپا شده بود.

همزمان با مرکز استان، آیین‌های تاسوعای حسینی در تمامی شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاهای کرمانشاه نیز با شکوه خاصی برگزار شد و عاشقان اهل بیت(ع) با حضور در مراسم سوگواری، عشق و ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا(ع) و علمدار وفادارش حضرت ابوالفضل العباس(ع) ابراز کردند.

استان کرمانشاه با برخورداری از حدود دو هزار هیأت مذهبی، یکی از استان‌های پیشتاز در برگزاری آیین‌های مذهبی و عزاداری‌های ماه محرم به شمار می‌رود و هر ساله صحنه حضور گسترده مردم در مراسم مرتبط با فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی است.

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