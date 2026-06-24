مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبرداد؛
کشف ۱۸۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در فارس
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با تشریح آخرین وضعیت کشفیات دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز (رمزدارایی) گفت: در سهماهه ابتدایی سال جاری، ۱۸۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزدارایی که فاقد مجوزهای قانونی بوده و بهصورت غیرمجاز از انرژی برق استفاده میکردند، از ۱۸ مرکز غیرمجاز در سطح شهرستانهای تحت پوشش این شرکت کشف و جمعآوری شده است.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا جلایر با اشاره به اهمیت صیانت از پایداری شبکه برق بهویژه در ایام اوج مصرف تابستان اظهار کرد: در پی اقدامات تخصصی، عملیاتهای بازرسی و پایش و همچنین رصد دقیق نقاط مشکوک به نوسانات غیرعادی، این مراکز استخراج غیرمجاز شناسایی شدند.
وی افزود: بر اساس ابلاغ شرکت توانیر، انشعابهایی که بهصورت غیرقانونی برای استخراج رمزارز مورد استفاده قرار میگیرند بهویژه در منازل، واحدهای تجاری، کارگاهها و دامداریها—شناسایی و جمعآوری شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
جلایر با تأکید بر اینکه فعالیت اینگونه مراکز مصداق بارز تضییع حقوق مردم و سوءاستفاده از منابع ملی است، ادامه داد: تلاش برای شناسایی و کشف دستگاههای غیرمجاز استخراج رمزارز در استان فارس با جدیت ادامه دارد و برخورد با استخراجکنندگان غیرمجاز بهطور مستمر در دستور کار این شرکت قرار دارد.
ماینرهای غیرمجاز را گزارش دهید؛ پاداش بگیرید
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس در ادامه با اشاره به نقش مؤثر مشارکت مردمی در شناسایی و جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، از پرداخت بیش از ۵ میلیارد ریال پاداش به معرفیکنندگان این مراکز در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
وی بیان کرد: بهمنظور تسهیل دریافت گزارشهای مردمی، سامانه پیامکی «۳۰۰۰۵۱۲۱» راهاندازی شده است و مردم استان فارس میتوانند از طریق ارسال پیامک، مراکز غیرمجاز را گزارش کنند.
جلایر تأکید کرد: تمامی گزارشها بهصورت محرمانه بررسی میشود و در صورت تأیید، مطابق ضوابط، پاداش به گزارشدهندگان پرداخت خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عبور موفق از پیک تابستان را نیازمند عزم ملی دانست و گفت: از تمامی هموطنان و مشترکان دعوت میکنیم با پیوستن به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی»، دمای وسایل سرمایشی خود را روی ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم کرده و با انتقال مصارف غیرضروری به ساعات غیر اوج بار، در تأمین برق پایدار و مطمئن همکاری کنند.