به گزارش ایلنا، مهدی زارع با اشاره به پیامدهای سیل فروردین‌ماه سال جاری و خسارات وارده به زیرساخت‌ها، خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه‌روزی راهداران و پیمانکاران متخصص، اکثر پل‌های آسیب‌دیده از وضعیت بحرانی خارج و عملیات مرمت آن‌ها به اتمام رسیده است.

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های آتی افزود: در راستای تکمیل عملیات حفظ و نگهداری، ۲۳۶۰ دستگاه پل در محورهای مواصلاتی استان شناسایی شده‌اند که برای انجام عملیات لازم در سال ۱۴۰۵، هدف‌گذاری اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی فارس همچنین از عملکرد تیم‌های اجرایی در سه ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از تجهیزات تحت اختیار و همکاری‌های امانی، عملیات تخصصی دریواسیون، تنقیه و تثبیت ۲۳۱ دستگاه پل با ریسک بالای آسیب به ارزش ۸۰۰ میلیارد ریال با موفقیت انجام شده است. هدف ما این است که پیش از آغاز فصل بارش‌های جدید، اقدامات موثری در جهت ایمن‌سازی مسیرها صورت گیرد.

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