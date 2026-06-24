پیام استاندار فارس به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی
استاندار فارس در پیامی به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی، مکتب سیدالشهدا(ع) را سرچشمه آزادگی، عدالتخواهی و ایثار دانست و بر نقش فرهنگ عاشورا در تقویت همبستگی ملی و پایداری اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این پیام با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی به ملت ایران و مردم استان فارس، اظهار کرد: حماسه جاودان کربلا قرنها الهامبخش ملتهای آزاده جهان بوده و همچنان چراغ راه حقیقتجویان و عدالتطلبان است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه فرهنگ عاشورا در استان فارس افزود: آیینهای کهن سوگواری از جمله پردهخوانی، تعزیه، آیین «چکچکو» و دیگر میراث معنوی ثبتشده ملی، جلوهای از ارادت عمیق مردم فارس به ساحت اهلبیت(ع) و نمادی از تداوم فرهنگ عاشورایی در این دیار است.
استاندار فارس همچنین با اشاره به همدلی و حضور مردم در مقاطع حساس، تصریح کرد: روحیه ایثار، مقاومت و همبستگی که ریشه در فرهنگ عاشورا دارد، همواره در بزنگاههای تاریخی از سوی ملت ایران به نمایش گذاشته شده و امروز نیز این سرمایه ارزشمند اجتماعی، پشتوانه انسجام و اقتدار ملی است.
امیری در پایان ابراز امیدواری کرد با تأسی از آموزههای نهضت عاشورا، ارزشهایی همچون ایثار، عدالتخواهی، آزاداندیشی و مسئولیتپذیری اجتماعی بیش از پیش در جامعه نهادینه و ماندگار شود.