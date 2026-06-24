پیام استاندار فارس به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این پیام با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی به ملت ایران و مردم استان فارس، اظهار کرد: حماسه جاودان کربلا قرن‌ها الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان بوده و همچنان چراغ راه حقیقت‌جویان و عدالت‌طلبان است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه فرهنگ عاشورا در استان فارس افزود: آیین‌های کهن سوگواری از جمله پرده‌خوانی، تعزیه، آیین «چک‌چکو» و دیگر میراث معنوی ثبت‌شده ملی، جلوه‌ای از ارادت عمیق مردم فارس به ساحت اهل‌بیت(ع) و نمادی از تداوم فرهنگ عاشورایی در این دیار است.

استاندار فارس همچنین با اشاره به همدلی و حضور مردم در مقاطع حساس، تصریح کرد: روحیه ایثار، مقاومت و همبستگی که ریشه در فرهنگ عاشورا دارد، همواره در بزنگاه‌های تاریخی از سوی ملت ایران به نمایش گذاشته شده و امروز نیز این سرمایه ارزشمند اجتماعی، پشتوانه انسجام و اقتدار ملی است.

امیری در پایان ابراز امیدواری کرد با تأسی از آموزه‌های نهضت عاشورا، ارزش‌هایی همچون ایثار، عدالت‌خواهی، آزاداندیشی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بیش از پیش در جامعه نهادینه و ماندگار شود.

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