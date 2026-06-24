محرم در خوزستان؛ جلوهای از ارادت، همدلی و آیینهای ریشهدار عاشورایی
مردم خوزستان هر سال با فرارسیدن ماه محرم، با برگزاری آیینها و سنتهای دیرینه عزاداری، ارادت خود را به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش ابراز میکنند. تنوع فرهنگی و قومی در این استان، جلوههای ویژهای به مراسم سوگواری بخشیده و محرم را به نمادی از وحدت و همدلی تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ماه محرم در این استان تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی مردم به شمار میرود. از شهرهای بزرگ تا روستاهای دوردست، هیئتهای عزاداری، مساجد، حسینیهها و مضیفها میزبان عاشقان اهل بیت (ع) هستند و با برگزاری مراسم مختلف، یاد و خاطره قیام عاشورا را زنده نگه میدارند.
یکی از شاخصترین جلوههای عزاداری در خوزستان، آیینهای سنتی اقوام عرب استان است که با نوحهخوانیهای حماسی، مرثیهسرایی به زبان عربی و برپایی دستههای عزاداری برگزار میشود.
در این مراسم، نوحهخوانان با اشعار و نغمههای ویژه، حماسه کربلا و رشادتهای امام حسین (ع) و یارانش را روایت میکنند و فضای معنوی خاصی را پدید میآورند.
برپایی مضیفهای حسینی نیز از دیگر سنتهای دیرینه محرم در خوزستان است. در این مکانها، مردم و خادمان با پذیرایی از عزاداران و توزیع نذورات، فرهنگ مهماننوازی و خدمت به دوستداران اهل بیت (ع) را به نمایش میگذارند. پخت و توزیع غذاهای نذری، شربت و آب آشامیدنی در نقاط مختلف استان، از جلوههای برجسته همدلی و مشارکت مردمی در این ایام است.
در بسیاری از مناطق خوزستان، دستههای سینهزنی و زنجیرزنی با حضور گسترده مردم در خیابانها و محلات به حرکت درمیآیند و با نوای طبل و سنج، فضای شهرها و روستاها را آکنده از شور حسینی میکنند. همچنین برگزاری مجالس روضهخوانی، سخنرانیهای مذهبی و برنامههای فرهنگی با محوریت تبیین اهداف نهضت عاشورا، از دیگر برنامههای رایج در این ماه است.
تاسوعا و عاشورا اوج مراسم عزاداری در خوزستان به شمار میرود. در این روزها، هزاران نفر از عزاداران در آیینهای سوگواری شرکت میکنند و با حضور در مساجد، حسینیهها و تکایا، ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا (ع) ابراز میدارند. بسیاری از خانوادهها نیز با نذر و اطعام عزاداران، در ثواب این مراسم سهیم میشوند.
محرم در خوزستان، جلوهای از پیوند عمیق اعتقادات دینی با فرهنگ بومی مردم است؛ آیینهایی که نسل به نسل منتقل شده و همچنان با شکوه و عظمت برگزار میشوند تا پیام آزادگی، ایثار و حقطلبی عاشورا برای همیشه زنده بماند.