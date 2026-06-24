رعایت نکات بهداشتی در تاسوعا و عاشورا؛ ضرورت حفظ سلامت عزاداران در گرمای شدید خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، با توجه به افزایش دمای هوا در خوزستان و حضور گسترده مردم در مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، کارشناسان حوزه سلامت بر رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی تأکید دارند تا عزاداران بتوانند این آیین‌های معنوی را در سلامت کامل برگزار کنند.

متخصصان توصیه می‌کنند: عزاداران از حضور طولانی‌مدت در معرض تابش مستقیم آفتاب خودداری کرده و در صورت امکان، در ساعات خنک‌تر روز در مراسم شرکت کنند. استفاده از لباس‌های نخی و روشن، کلاه یا چتر و نوشیدن مداوم آب و مایعات سالم می‌تواند از بروز گرمازدگی و کم‌آبی بدن جلوگیری کند.

هیئت‌های مذهبی و موکب‌های خدمت‌رسان نیز باید نسبت به تأمین آب آشامیدنی سالم و خنک، ایجاد فضاهای سایه‌دار و تهویه مناسب در محل برگزاری مراسم اقدام کنند.

همچنین توصیه می‌شود در مسیرهای عزاداری و محل تجمع عزاداران، امکانات اولیه برای رسیدگی به افراد دچار علائم گرمازدگی از جمله سرگیجه، ضعف، تهوع و سردرد فراهم باشد.

در بخش توزیع نذورات، رعایت کامل اصول بهداشتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مواد غذایی باید در شرایط مناسب نگهداری شده و از توزیع غذاهایی که در معرض گرما و آلودگی قرار گرفته‌اند، خودداری شود. استفاده از آب سالم، ظروف بهداشتی و رعایت بهداشت فردی توسط عوامل تهیه و توزیع غذا از جمله مواردی است که می‌تواند از بروز بیماری‌های گوارشی جلوگیری کند.

همچنین سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای باید مراقبت بیشتری داشته باشند و در صورت احساس علائم گرمازدگی یا ضعف جسمانی، در اسرع وقت به مراکز درمانی یا نیروهای امدادی مستقر در محل مراجعه کنند.

رعایت توصیه‌های بهداشتی در کنار حفظ شور و شعور حسینی، زمینه برگزاری هرچه بهتر مراسم تاسوعا و عاشورا را فراهم کرده و سلامت عزاداران را در روزهای گرم تابستان تضمین خواهد کرد.

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