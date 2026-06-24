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استاندار لرستان:

پروژه‌های عمرانی و اقتصادی مرکز استان به صورت ویژه دیده شود/ هم افزایی برای توسعه شهر جهانی

پروژه‌های عمرانی و اقتصادی مرکز استان به صورت ویژه دیده شود/ هم افزایی برای توسعه شهر جهانی
کد خبر : 1803857
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استاندار لرستان با اشاره به نقش و اهمیت شهرستان خرم‌آباد بعنوان مرکز استان و جمعیت قابل‌توجه آن، بر ضرورت شتاب بخشی به روند پروژه‌های تعریف شده برای توسعه این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی با حضور در فرمانداری خرم‌آباد اظهارداشت: باتوجه به کانون جمعیتی و ظرفیت‌های ویژه توسعه شهرستان، مجموعه مدیریتی استان نیز توجه ویژه‌ای به این شهرستان دارد. 

وی ادامه‌داد: بر همین اساس، این جلسه باحضور معاونین استاندار، مدیران ستادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد تا با گفتگو و تشریک مساعی، برای شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان در این زمینه اقدام شود. 

به گفته نماینده عالی دولت در لرستان، مطابق برنامه‌ریزی که سال گذشته و در قالب سند توسعه استان صورت گرفت، پروژه‌های ویژه‌ای برای توسعه هرچه بیشتر شهر جهانی خرم‌آباد تعریف شده که در نوع خود بی‌نظیر و تکرار ناپذیر است. 

شاهرخی اظهار کرد: براین اساس اجرای کمربند غربی خرم‌آباد به طول ۱۴ کیلومتر در دامنه سفیدکوه که بر شهر خرم‌آباد مشرف است و نقش موثری در تسهیل ترافیک شهر و باعث ارزش افزایی اماکن شهری دارد، در هفته‌های آینده عملیاتی می‌شود. 

وی ادامه‌داد: پروژه کمربند شرقی خرم‌آباد نیز سال گذشته، آغاز گردید. زیرسازی این طرح به اتمام رسیده و به زودی زیربار ترافیک خواهد رفت. کنارگذر صفوی برای کاهش ترافیک مرکز استان اجرا شده‌است تا گام‌های موثری برای کاهش بار ترافیکی شهر خرم‌آباد برداشته شود. 

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه آزادسازی حریم قلعه فلک‌الافلاک آرزوی دیرینه مردم خرم‌آباد بوده‌است، گفت: فرآیندانتقال پادگان امام حسین قبل از جنگ رمضان صورت گرفت و پس از جنگ اخیر، در حال ساخت محوطه پیرامونی بعنوان مجموعه‌ای فاخر برای توسعه گردشگری و تحویل آن به مردم عزیز هستیم. 

شاهرخی افزود: در این راستا ایجاد پیاده راه افلاک در مرکز شهر خرم‌آباد در دستور کار قرار دارد و برای تسهیل ترافیک نیز عملیات اجرای پل قاضی بر روی خرم رود و پل افلاک در قطعه بالاتر در دو طرف پل صفوی در حال اجراست. 

وی ادامه‌داد: در این جلسه به مدیران تاکید شد که از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی مرکز استان به صورت ویژه حمایت شود تا مرکز استان به شهری در مسیر جهانی شدن، تبدیل شود.

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