بررسی میدانی حادثه گوارشی رامیان با حضور تیم تخصصی وزارت بهداشت

به گزارش ایلنا ازگلستان، اعضای تیم اعزامی وزارت بهداشت با حضور در بیمارستان امام رضا (ع) خان‌ببین، ضمن بازدید از بخش‌های درمانی و گفت‌وگو با بیماران، روند رسیدگی پزشکی و اقدامات انجام‌شده برای کنترل این رخداد را بررسی کردند.

این تیم همچنین با حضور در محل‌های مرتبط و منازل برخی افراد درگیر حادثه، بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری اطلاعات تخصصی را در دستور کار قرار داد تا ابعاد مختلف این رخداد و عوامل احتمالی بروز آن با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

مجموعه وزارت بهداشت در جریان این بازدید، از تلاش‌های کادر درمان، کارکنان شبکه بهداشت و درمان رامیان و نیروهای امدادی که از نخستین ساعات بروز حادثه در میدان حضور داشتند، قدردانی و بر تداوم بررسی‌های دقیق تا روشن شدن نتایج نهایی تاکید کرد.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی گلستان، این حادثه پس از مراجعه تعدادی از شهروندان دلند با علائم گوارشی شامل اسهال، استفراغ، تب و تهوع به بیمارستان امام رضا (ع) خان‌ببین و برخی مراکز درمانی منطقه مورد توجه ویژه قرار گرفت و تیم‌های تخصصی دانشگاه از همان ساعات اولیه، بررسی شبانه‌روزی موضوع را آغاز کردند.

طبق این گزارش، در مجموع حدود ۶۰ نفر در مراکز درمانی دولتی و خصوصی خان‌ببین و شهرستان‌های اطراف پذیرش شدند که از این تعداد، ۳۰ نفر نیاز به بستری داشتند.

دانشگاه علوم پزشکی گلستان همچنین اعلام کرد که در این رخداد، ۲ کودک جان خود را از دست دادند. مورد نخست دختر ۱۴ ساله‌ای بود که پس از بروز علائم گوارشی و دریافت درمان اولیه در بخش خصوصی، با وخامت حال عمومی به بیمارستان مراجعه کرد اما هنگام ورود فاقد علائم حیاتی بود و با وجود تلاش کادر درمان، امکان احیای وی فراهم نشد و مورد دوم نیز کودک ۶ ساله‌ای بود که هنگام مراجعه به بیمارستان علائم حیاتی نداشت.

برای شناسایی منشا بروز این علائم، نمونه‌های بالینی شامل سوآپ و نمونه مدفوع بیماران برای بررسی عوامل باکتریایی، ویروسی و انگلی به آزمایشگاه‌های مرجع استان و نیز آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در تهران ارسال شده است.

همچنین نمونه‌های مواد غذایی و دیگر نمونه‌های مورد نیاز برای انجام بررسی‌های سم‌شناسی اخذ و به آزمایشگاه‌های تخصصی فرستاده شده و نتایج نهایی پس از تکمیل روند آزمایش‌ها و بررسی‌های کارشناسی، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بررسی‌های تخصصی درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و مسئولان حوزه سلامت تاکید کرده‌اند تا زمان اعلام نتایج قطعی، هرگونه گمانه‌زنی درباره علت بروز این رخداد فاقد اعتبار است.

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