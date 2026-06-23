ستاد مدیریت بحران شهرداری اراک اعلام کرد:
اجرای عملیات پاکسازی و ایمنسازی محدوده گردنه سیبک در پی ریزش شدید کوه
ستاد مدیریت بحران شهرداری اراک با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در پی وقوع ریزش شدید کوه در محور مواصلاتی اراک به شازند در محدوده گردنه سیبک، عملیات پاکسازی و ایمنسازی مسیر با اعزام فوری ماشینآلات سنگین و نیروهای امدادی آغاز شده و اقدامات لازم برای کاهش خطرات احتمالی انجام شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: پس از وقوع ریزش گسترده سنگ و آوار در محدوده گردنه سیبک واقع در محور مواصلاتی اراک به شازند، عوامل مدیریت بحران شهرداری اراک با حضور در محل حادثه نسبت به پاکسازی حاشیه جاده و اجرای تمهیدات ایمنی برای حفظ امنیت تردد خودروها اقدام کردند.
در اطلاعیه صادر شده از سوی ستاد مدیریت بحران شهرداری اراک عنوان شده است: عملیات پاکسازی حاشیه جاده از سنگها و آوارهای ناشی از ریزش کوه در محدوده گردنه سیبک، در دستور کار نیروهای عملیاتی قرار گرفت و همزمان اقدامات ایمنسازی مسیر برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی انجام شد.
در این اطلاعیه به دیگر اقدامات عملیاتی برای ارتقاء سطح ایمنی محدوده گردنه سیبک اشاره شده و آمده است: در همین راستا، نیوجرسیهای ایمنی در حاشیه جاده نصب شد تا در صورت وقوع ریزشهای احتمالی بعدی، از ورود سنگ و آوار به مسیر تردد خودروها جلوگیری شود و سطح ایمنی این محور افزایش یابد.
ستاد مدیریت بحران شهرداری اراک در اطلاعیه خود آورده است: با توجه به حجم بالای تردد در محور اراک به شازند از شهروندان تقاضا میشود هنگام عبور از محدوده گردنه سیبک، مقررات راهنمایی و رانندگی کرده و از سرعت مجاز تجاوز نکنند. همچنین توصیههای عوامل امدادی و انتظامی مستقر را جدی بگیرند.
در این اطلاعیه به دیگر اقداماتی که برای ایمنسازی محدوده گردنه سیبک واقع در محور مواصلاتی اراک به شازند در دست اجرا است اشاره شده و آمده است: پایش مستمر وضعیت منطقه محدوده گردنه سیبک و همچنین اقدامات لازم برای حفظ ایمنی مسیر ارتباطی تا رفع کامل مخاطرات احتمالی ادامه خواهد داشت.