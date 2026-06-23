فرمانده انتظامی ویژه کیش خبر داد:
دستگیری سارق حرفهای طلا و جواهرات 100 میلیارد ریالی در جزیره کیش
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش به دستگیری سارق حرفهای طلا و جواهرات در این جزیره اشاره کرده و در این خصوص گفت: سارق حرفهای طلا، جواهرات و اقلام گرانبهاء به ارزش 100 میلیارد ریال در جزیره کیش شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ نبیاله قاسمی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی جزیره کیش در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر وقوع سرقتهای زنجیرهای طلا، جواهرات و اقلام گرانبهاء از منازل مسکونی در این جزیره، رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد: با بررسیهای تخصصی و میدانی پلیس مشخص شد این سارق حرفهای با بهرهگیری از روشهای فریبکارانه از جمله ارائه طرح دوستی با مالباختگان، جلب اعتماد شهروندان و سوءاستفاده از اعتماد ایجاد شده، به داخل منازل آنها نفوذ کرده و اقدام به سرقت طلا، جواهرات و اقلام گرانبهاء کرده است.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش اظهار داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی کیش با پیگیری مداوم و بهرهگیری از روشهای علمی و شناسایی آثار به جا مانده در محل سرقت، موفق به شناسایی هویت سارق شدند. سارق که دارای سوابق کیفری در زمینه سرقت بوده، در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیر شد.
سرهنگ قاسمی به اقدامات پلیسی انجام شده در برخورد با این سارق اشاره داشته و تصریح کرد: در فرایند بازجوییهای فنی و پیگیریهای پلیسی پرونده مشخص شد که سارق در بازه زمانی کوتاهی با سوءاستفاده از اعتماد مالباختگان، اقدام به 9 فقره سرقت طلا و جواهرات از منازل شهروندان ساکن کیش کرده است.
وی به کشف اموال مسروقه از مخفیگاه این سارق اشاره کرده و بیان داشت: ارزش تقریبی اموال سرقت شده حدود 100 میلیارد ریال برآورد شده است. با هماهنگی مراجع قضایی بخش عمده طلا، جواهرات و اقلام گرانبهاء سرقت شده به مالباختگان عودت شده است. متهم به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.