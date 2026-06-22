رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:
جان باختن جوان 26 ساله بر اثر سقوط در چاه آب در شهرستان شازند
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: یک جوان 26 ساله اهل و ساکن شهرستان شازند بر اثر سقوط در چاه آب جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد افزود: گزارش تلفنی مبنی بر وقوع حادثه سقوط فردی در چاه آب در شهرستان شازند، به واحد ارتباطات اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی اعلام شد. در این راستا بلافاصله نیروهای اورژانس استان به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان داد یک جوان 26 ساله در داخل چاه آب سقوط کرده است. این جوان توسط نیروهای عملیاتی آتشنشانی شهرداری از چاه آب خارج شد. اما متأسفانه این جوان فاقد هرگونه علائم حیاتی بوده و جان خود را از دست داده بود.