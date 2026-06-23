به گزارش ایلنا، علی لطفی افزود: روز جاری در علوفه‌زارهای شهرستان پارس‌آباد مغان آتش‌سوزی رخ داده بود. در این راستا با توجه به زیاد بودن حجم آتش، ساکنان منطقه با همکاری مأموران انتظامی از منطقه خارج شدند و سپس نسبت به ایمن‌سازی منطقه اقدامات لازم انجام شد.

وی ادامه داد: به علت گسترش آتش، اطفاء حریق با دستگاه‌های کف‌پاش میسر نشد. در این راستا 4 دستگاه آتش‌نشانی و خودروهای سنگین گریدر و لودر برای مقابله با سرایت آتش‌سوزی بکار گرفته شد. سرانجام با انباشت خاک از سرایت شعله‌ها به داخل شهر جلوگیری به عمل آمد.

فرماندار شهرستان پارس‌آباد مغان در استان اردبیل به دشواری‌های اطفاء این آتش‌سوزی اشاره کرده و اظهار داشت: علوفه‌هایی که کشاورزان برای مصرف زمستانی دام‌های خود به صورت یک‌جا انبار کرده بودند به صورت کلی آتش گرفته بود و فرایند عملیات اطفاء حریق را دشوار کرد.

لطفی به علت وقوع حریق اشاره داشته و تصریح کرد: علت آتش‌سوزی، سوزندان کاه و کلش و ته‌مانده محصولات کشاورزی بود که سبب سرایت آتش به علوفه‌زارها شد. در این حادثه علاوه بر انبار علوفه، بیش از 100 رأس گوسفند و بره، مقداری گندم، جو و یونجه نیز از بین رفته است.

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