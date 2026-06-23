معاون دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:
شناسایی نخستین بیمار تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان اردبیل
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: نخستین بیمار قطعی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در این استان در بازه زمانی سال 1405 شناسایی و تحت درمان قرار گرفت. این بیمار، زن 46 سالهای است که با سابقه گزش کنه شناسایی و بستری شده است.
به گزارش ایلنا، سعید صادقیه اهری به زمان شیوع بیماری تب کریمه کنگو اشاره داشته و در این رابطه افزود: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بیماری بسیار خطرناک مشترک بین انسان و حیوان است که هر ساله با شروع فصل گرما و فعالیت کنهها در کشور، شیوع و گسترش پیدا میکند.
وی ادامه داد: این بیماری اکثراً در افرادی که در معرض تماس با دام، خون و ترشحات حیوان آلوده یا افرادی که توسط کنه مورد گزش قرار میگیرند، مشاهده میشود. یکی دیگر از روشهای انتقال این بیماری گزش با کنه هیالوما است. این کنهها در صورت مشاهده نباید با دست له شوند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل بر رعایت نکات لازم برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری تأکید کرده و اظهار داشت: خرید گوشت باید از قصابیهای معتبر انجام شود. از خرید و استفاده گوشتهای عرضه شده در حاشیه جادهها و همچنین ذبح دام در منازل خودداری شود.
صادقیه اهری تصریح کرد: انجماد گوشت سبب از بین رفتن ویروس CCHF نمیشود. گوشت قبل از مصرف باید به مدت 24 ساعت و جگر، کلیه و قلب به مدت 48 ساعت در دمای 2 تا 8 درجه یخچال نگهداری گردد. همچنین از مصرف بلافاصله گوشتهای تازه جداً خودداری شود.
وی بیان داشت: به شهروندان توصیه میشود در صورت بروز هر گونه علایم اولیه سرماخوردگی شامل تب، لرز، آبریزش بینی، درد بدن و یا مشاهده خونریزی غیرعادی در پی تماس با دام و یا گزش کنه، بلافاصله به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی محل سکونت خود مراجعه کنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اضافه کرد: بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو نوعی بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام است که علایم کلینیکی مشهودی در دامهای آلوده ندارد، اما در انسان به ایجاد یک بیماری شدید و گاهی کشنده منجر میشود.