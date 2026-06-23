مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی خبر داد:
آمادهباش فرودگاه بینالمللی مشهد برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
مدیرکل فرودگاههای استان خراسان رضوی گفت: فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد در بازه زمانی 12 تا 19 تیر ماه سال جاری در راستای برگزاری ویژه مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در حالت آمادهباش کامل قرار گرفته است. تدابیر ویژه برای مدیریت عملیات فرودگاهی در ایام برگزاری این مراسم میلیونی اندیشیده شده است.
به گزارش ایلنا، محمود امانیبنی در جلسه کمیته هماهنگی و برنامهریزی تسهیلات فرودگاهی با محوریت تمهیدات مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، افزود: با توجه به افزایش قابل توجه پروازها به مشهد، مقرر شد تمام واحدهای عملیاتی فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد در وضعیت آمادهباش کامل باشند تا خدماترسانی به مسافران و میهمانان به بهترین شکل ممکن انجام شود.
وی ادامه داد: برنامهریزی دقیق برای اعزام و پذیرش پروازها، برقراری نظم عملیاتی و همچنین آمادگی حداکثری زیرساختهای پروازی، فنی و خدماتی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین ویژهبرنامههای فرهنگی در فرودگاه بینالمللی مشهد اجرایی خواهد شد. در این راستا به منظور استقبال از زائران و شرکتکنندگان در مراسم، برنامههای فرهنگی در ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه اجرایی خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای استان خراسان رضوی به اعلام سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به محدودیتهای پروازی در بازه زمانی برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اشاره کرده و اظهار داشت: فضای هوایی و پایانه فرودگاه مشهد در روزهای 17 و 18 تیر ماه با محدودیتهای عملیاتی مواجه خواهد بود. به ویژه در روز 18 تیر ماه هیچ جابهجایی مسافری در این فرودگاه انجام نخواهد شد.
امانیبنی تصریح کرد: تمام ظرفیتهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و ظرفیتهای فرودگاهی استان خراسان رضوی برای برگزاری این مراسم و ارائه خدمات مطلوب به زائران داخلی و خارجی بسیج شده است. با توجه به اینکه پیشبینی میشود جمعیت قابلتوجهی از سراسر کشور و جهان در این آیین حضور یابند، تمام مسیرهای اصلی شهر مشهد به عنوان مسیر تشییع در نظر گرفته شده است.