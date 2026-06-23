ترخیص میلیون ها تن کالای اساسی و صدور بیش از ۲۰۰ هزار بارنامه در ایام جنگ رمضان

به گزارش ایلنا از بندرعباس، به مناسبت هفته قوه قضاییه، همایش بزرگ رسالت قضایی و آموزه های نهضت حسینی با حضور استاندار هرمزگان، رئیس کل دادگستری استان، مدیران سازمان های تابعه قوه قضاییه، قضات و کارکنان دستگاه قضایی و خانواده هایشان در بندرعباس برگزار شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این همایش اظهار کرد: کارکنان دستگاه قضایی استان هرمزگان برای گرامیداشت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبداللّه الحسین (ع) در قالب حسینیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گرد هم آمده اند تا در کنار خانواده هایشان ضمن اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب و مکتب امام حسین (ع) به سوگواری بپردازند.

وی همچنین ضمن بزرگداشت یاد و خاطره قائد شهید امت، شهدای قوه قضاییه به ویژه شهید آیت الله دکتر بهشتی، شهدای هشت سال دفاع مقدس و دو جنگ تحمیلی اخیر، گفت: از زحمات و مجاهدت های شبانه روزی کارکنان دستگاه قضایی استان در دوران جنگ رمضان و پس از آن صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.

قهرمانی همچنین خاطر نشان کرد: ما در حساس ترین دوره تاریخی قرار داریم و دورانی شبیه با محرم سال ۶۱ هجری را تجربه می کنیم که جبهه کفر و ظلم در مقابل جبهه حق قرار گرفته است.

وی افزود: این واقعه بزرگ تاریخی که در دوران ما اتفاق افتاده مرهون خون شهداء و هدایت های رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللّه سید مجتبی حسینی خامنه‌ای است و در این عزت و اقتدار، افراد و گروه های مختلف از جمله خانواده های معظم شهدا، نیروهای مسلح مقتدر و با غیرت و مردم با بصیرتی که به میدان حاضر شده اند نقش دارند.

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هم افزایی دستگاه قضایی و استانداری هرمزگان در ایام جنگ رمضان، تصریح کرد: در اوج حملات دشمن و موشک باران، ترخیص میلیون ها تن کالای اساسی و صدور بیش از ۲۰۰ هزار بارنامه در استان هرمزگان موجب شد که بازار کشور دچار خطر و اختلال نشود و مردم ما احساس هیچگونه کمبود و نایابی در خصوص کالاهای اساسی نداشته باشند.

وی یادآور شد: تشکیل مجمع مشورتی حکمرانی مطلوب در استان هرمزگان باعث شده است اقداماتی بسیار بزرگ در حوزه های مختلف رقم بخورد که آثار و برکات آن را به مرور زمان خواهیم دید.

محمد آشوری استاندار هرمزگان نیز در این همایش با گرامیداشت ایام سوگواری ماه محرم و هفته بزرگداشت قوه قضاییه، از تلاش های رئیس کل دادگستری و مجموعه مدیران و کارکنان دستگاه قضایی استان در کمک به دولت با هدف گره گشایی از مشکلات مردم تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: اگر در یکسال اخیر حوادث و چالش های بزرگی در استان هرمزگان مدیریت شده است، مربوط به یک حرکت جمعی است که هم در بطن و متن گفتمان قائد شهید و خَلَف صالح ایشان و هم در دل قانون اساسی با تکیه بر حکمرانی خردمندانه و عادلانه ترسیم شده است.

آشوری تأکید کرد: در این جنگ اخیر اگر دستاوردی نصیب استان شد و حس آرامش و امنیت در بخش های مختلف آن شکل گرفت محصول همکاری اضلاع حاکمیت یعنی دستگاه قضایی، قوه مجریه، مجلس و نهادهای حاکمیتی و مجموعه دستگاه های نظامی و نظارتی بود و این اتفاق یعنی اینکه ما برای خدمت رسانی به مردم می توانیم با هم یکپارچگی در حاکمیت را شکل دهیم و از آن بهره ببریم.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: مسئولین شأنی جز خدمتگزاری ندارند و خدمتگزاری بزرگترین افتخاری است که اگر کسی بخواهد تمشیت امور کند، در مسئولیت هایی که می پذیرد به عنوان مدال افتخار بر سینه اش زده شود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش بزرگ خانواده دستگاه قضایی استان هرمزگان تأکید کرد: پشتوانه عظیم همه کسانی که مسئولیت می پذیرند خانواده ها هستند و ابتکار و خلاقیت رئیس کل دادگستری استان در برگزاری این محفل بسیار ارزشمند ستودنی است.

استاندار هرمزگان همچنین تصریح کرد: از رئیس کل دادگستری هرمزگان و مجموعه دستگاه قضایی که خدمات بسیار ارزشمندی را در جهت تقویت سرمایه اجتماعی در استان انجام داده اند تقدیر و تشکر می کنم و از انتخاب دادگستری استان هرمزگان به عنوان دستگاهی که رضایت عمومی را در ساختار ملی جلب کرده است مفتخر و خرسندیم.

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