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پیوستن ۱۲ هیئت مذهبی بندرعباس به پویش طرح تپش برای ترویج تفکیک پسماند خشک از مبدأ

پیوستن ۱۲ هیئت مذهبی بندرعباس به پویش طرح تپش برای ترویج تفکیک پسماند خشک از مبدأ
کد خبر : 1803687
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همزمان با آغاز ماه محرم و در راستای توسعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حفظ محیط‌زیست، ۱۲ هیئت مذهبی شهر بندرعباس به پویش طرح تپش (تفکیک پسماند خشک از مبدأ) پیوستند و در مسیر ترویج فرهنگ تفکیک پسماند در میان عزاداران حسینی مشارکت می کنند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  این اقدام با هماهنگی و همکاری مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری بندرعباس، سازمان مدیریت پسماند و هیئت‌های مذهبی از ابتدای ماه محرم اجرایی شده است.

پطرس ترابی رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس در این رابطه مطرح کرد: در قالب این طرح، بنرهای اطلاع‌رسانی پویش طرح تپش شامل تبلیغ پیوستن هیئت به این طرح و معرفی و روش های تحویل پسماند خشک، در هیئت‌های مشارکت‌کننده نصب شده تا عزاداران و شهروندان ضمن آشنایی با انجام تفکیک پسماند خشک از مبدأ، بتوانند از طریق نرم‌افزار بندرعباس هوشمند نسبت به ثبت درخواست و تحویل پسماندهای خشک خود اقدام کنند.

ترابی ادامه داد: همچنین مخازن کارتن‌ پلاست ویژه جمع‌آوری پسماند خشک به هیئت‌های مذهبی اهدا شده است تا از رها شدن بطری های پلاستیک و لیوان و ظروف یکبارمصرف در محیط اطراف هیئت جلوگیری و این پسماندهای قابل بازیافت جمع‌آوری شوند.

وی با بیان اینکه این اقدام فرهنگی، جلوه‌ای از پیوند ارزش‌های دینی با مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی است، افزود: مشارکت همگانی در فرهنگسازی و تفکیک پسماند می تواند نقش مؤثری در کاهش حجم پسماندهای دفنی، افزایش بازیافت و ارتقای فرهنگ شهروندی ایفا کند.

گفتنی است طرح تفکیک پسماند خشک از مبدأ با هدف حفظ پاکیزی شهر، ارتقاء سلامت محیط زیست و افزایش مشارکت شهروندان در حفظ محیط‌زیست، در سطح شهر بندرعباس در حال اجرا است و پیوستن هیئت‌های مذهبی به این پویش، گامی ارزشمند در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی برای تحقق اهداف مدیریت پسماند شهری محسوب می‌شود.

هیئت های مشارکت کننده که به طرح تپش پیوستند شامل؛ هیئت باقریون ،هیئت مکتب الزهرا (س) ،هیئت انتظار ،هیئت حسینیه بهشت ،هیئت الرضا (ع) ،هیئت انصار الحسین (ع) ،هیئت معظم بکاء الحسین (ع) ،هیئت حسینیه زینبیه مشهدی سکینه ،هیئت حسن بن علی (ع) لارستانی ها ،هیئت منتظران اباصالح المهدی (عج) ،هیئت حسینیه مهدی موعود (پانهو) ،هیئت حسینیه امام جعفر صادق (ع) منبر کرتی، می باشند.

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