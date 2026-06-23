رفع محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راه مازندران اعلام کرد محدودیت تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال که به دلیل حجم بالای ترافیک اعمال شده بود، ساعت ۱۷ امروز (دوم تیرماه) رفع شد.

بر اساس این گزارش، با کاهش بار ترافیکی و عادی شدن شرایط تردد، محدودیت اعمال‌شده در مسیر جنوب‌روی محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال پایان یافته و تردد خودروها در این محورها به حالت عادی بازگشته است.

مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راه مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط ترافیکی مطلع شوند.

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