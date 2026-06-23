محدودیتهای ترافیکی روز تاسوعای حسینی در زاهدان
رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان گفت: به منظور تسهیل در عبور، مرور و افزایش ضریب ایمنی عزاداران حسینی محدودیتهای ترافیکی لازم در روز تاسوعا برقرار می شود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حجت پرهیزگار ظهر سه شنبه به خبرنگاران ضمن تسلیت ایام ماه محرم الحرام و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: به منظور تسهیل در عبور، مرور و افزایش ضریب ایمنی عابران و بالاخص عزاداران حسینی و جلوگیری از حوادث ترافیکی در روز تاسوعا و با توجه به برگزاری مراسم در بلوار خرمشهر در جوار شهدای گمنام (کوهستان پارک)محدودیتهای ترافیکی به شرح ذیل در شهر زاهدان از ساعت ۰۵:۳۰ صبح تا پایان مراسمات اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان ادامه داد: تقاطع خیابان امام - خرمشهر به سمت میدان شهرداری - میدان مشاهیر به سمت شهدای گمنام تقاطع امام خمینی - مزاری به سمت خیابان امام خمینی - خرمشهر بلوار آزادگان از تقاطع مزاری به سمت میدان شهرداری و کلیه فرعی.های منشعب به سمت بلوار خرمشهر و کلیه ورودیهای منتهی به بلوار خرمشهر اتخاذ خواهد شد.
وی افزود: عوامل پلیس راهور از ساعات اولیه تا پایان مراسم عزاداری در محل مستقر بوده، محدودیتهای لازم تا پایان تسهیل عبور و مرور ادامه خواهد داشت.
پرهیزگار اظهار داشت: رانندگان محترم جهت جلوگیری از انسداد مسیرها و نظم بخشی به پارک خودروها در حاشیه معابر سطح شهر و حداقل رساندن مشکلات ترافیکی، تسهیل در عبور و مرور از توقف هایی نظیر پارک دوبل در حریم تقاطع ها و محلهای ممنوع در مسیرهای اعلام شده خودداری کنند.
وی تصریح کرد: در زمان اعمال محدودیت ها ترافیکی از خیابانهای مجاور، جایگزین جهت تردد استفاده شود.
رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان در پایان بیان کرد: شهروندان عزیز ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نهایت همکاری با مامورین را داشته باشند.