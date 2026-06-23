پروژه انتقال سالن تشریح با وجود تأمین اعتبار، معطل صدور مجوز است

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، بهتاش خانی روز سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: ساختمان فعلی پزشکی قانونی کرمانشاه که در سال ۱۳۷۲ احداث شده، دیگر پاسخگوی حجم گسترده خدمات و مراجعات نیست و تمامی بخش‌های تخصصی از جمله معاینات اجساد، معاینات بالینی، آزمایشگاه‌ها و کمیسیون‌های پزشکی در فضایی محدود و در بافت مسکونی شهر فعالیت می‌کنند.

وی افزود: سال‌ها پیش حدود چهار هزار مترمربع زمین در محدوده بین آرامستان قدیم و جدید کرمانشاه برای انتقال سالن تشریح و آزمایشگاه خریداری شد، اما با وجود آماده بودن زمین و تأمین اعتبار، پروژه همچنان به دلیل مشکلات اداری و عدم صدور مجوز ساخت متوقف مانده است.

خانی با اشاره به وجود یک سازه فلزی در زمین موردنظر گفت: این سازه پیش از خرید زمین توسط شهرداری احداث شده و کاربردی برای پزشکی قانونی ندارد. حتی پیشنهاد داده‌ایم آهن‌آلات آن در اختیار شهرداری قرار گیرد تا موانع موجود برطرف شود، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تصریح کرد: حدود دو سال است که پیگیر اخذ مجوزهای لازم هستیم و انتظار داریم شهرداری، فرمانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط برای رفع این مشکل همکاری بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر رئیس قوه قضاییه برای این پروژه اختصاص یافته است، افزود: علاوه بر این، منابع داخلی سازمان نیز برای تکمیل طرح پیش‌بینی شده، اما روند طولانی بررسی پرونده در کمیسیون ماده پنج مانع آغاز عملیات اجرایی شده است.

خانی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث یک سوله بحران در مجاورت سالن تشریح خبر داد و گفت: این سوله می‌تواند در شرایط عادی برای فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی مورد استفاده قرار گیرد و در مواقع بحران، حوادث غیرمترقبه و شرایط خاص به عنوان مرکز مدیریت اجساد احتمالی به کار گرفته شود.

وی با تأکید بر اهمیت این زیرساخت برای استان کرمانشاه اظهار کرد: قرار گرفتن استان در مسیر تردد زائران عتبات عالیات و پیاده‌روی اربعین، ضرورت ایجاد سوله بحران و توسعه زیرساخت‌های پزشکی قانونی را دوچندان کرده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به جایگاه این استان در غرب کشور گفت: کرمانشاه به عنوان قطب پزشکی قانونی غرب کشور شناخته می‌شود و پرونده‌های آزمایش ژنتیک استان‌های کردستان، ایلام، لرستان و همدان در این مرکز بررسی می‌شود.

وی کمبود نیروی انسانی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های مجموعه پزشکی قانونی استان دانست و افزود: از مجموع ۲۹۰ پست سازمانی مصوب، تنها حدود ۹۰ نفر در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند که این موضوع فشار مضاعفی بر کارکنان وارد کرده است.

خانی همچنین به آمار عملکرد پزشکی قانونی استان اشاره کرد و گفت: در دو ماهه نخست سال جاری بیش از هفت هزار و ۱۷۰ نفر به پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند و ۴۲۹ جسد نیز مورد معاینه قرار گرفته است.

وی از افزایش موارد تصادفات ساختگی خبر داد و افزود: سال گذشته ۲۴ مورد جعل و تصادف ساختگی در استان شناسایی شد و تنها در سه ماهه نخست امسال نیز ۱۵ مورد کشف شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه همچنین از ثبت ۵۶ پرونده قصور پزشکی خبر داد و گفت: تاکنون برای ۳۳ پرونده رأی صادر شده که بیشترین شکایات مربوط به حوزه زنان و زایمان بوده است.

خانی در پایان با ارائه آماری از مراجعات پزشکی قانونی در دو ماهه نخست امسال اظهار کرد: ۲۴۷۴ پرونده نزاع، ۲۰۹۵ پرونده تصادف، ۱۴۹ مصدوم حوادث کار، سه فوتی ناشی از حوادث کار، شش فوتی بر اثر گازگرفتگی، ۱۰ فوتی ناشی از سوختگی، شش فوتی غرق‌شدگی، چهار فوتی برق‌گرفتگی و ۹ فوتی ناشی از مصرف قرص برنج در استان ثبت شده است.

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