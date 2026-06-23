تمهیدات ویژه پلیس راه اصفهان برای ایام تاسوعا و عاشورای حسینی

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ عبدالرضا میرزایی با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: با توجه به عزیمت گسترده شهروندان به سمت اماکن متبرکه، امامزادگان و شهرستان‌های همجوار، پلیس راه تمامی ظرفیت‌های خود را برای روان‌سازی ترافیک و تأمین امنیت مسیرها به کار گرفته است.

وی در این راستا از رانندگان خواست با مدیریت صحیح زمان سفر و پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی، از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی جداً خودداری کرده و به منظور حفظ سلامت خود و سرنشینان، پس از هر دو ساعت رانندگی، حداقل ۱۵ دقیقه در محل‌های ایمن استراحت کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان در ادامه تشریح تدابیر ترافیکی، رعایت اولویت عبور عابران پیاده و هیئت‌های مذهبی را از سوی رانندگان ضروری دانست و خاطرنشان کرد: در هنگام عبور از معابر شهری و روستایی محل تردد دسته‌های عزاداری، رعایت سرعت مطمئنه و هوشیاری کامل الزامی است. سرهنگ میرزایی همچنین هشدار داد که تیم‌های گشتی با هرگونه تخلف حادثه‌ساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز یا حرکات نمایشی برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت.

وی در بخش دیگری از این اطلاعیه بر ممنوعیت توقف در حاشیه جاده‌ها، به‌ویژه در مجاورت تکایا و اماکن مذهبی تأکید کرد و از رانندگان خواست برای جلوگیری از انسداد مسیرها، صرفاً از پارکینگ‌های پیش‌بینی شده استفاده کنند.

سرهنگ میرزایی در پایان ضمن تأکید بر این مطلب که دستورات مأموران پلیس راه در محورها حکم قانون را داشته و تبعیت از آن‌ها برای همگان الزامی است، ابراز امیدواری کرد که با همراهی مردم و رعایت دقیق مقررات، ایام سوگواری پیش‌رو در کمال امنیت، معنویت و بدون هرگونه حادثه جاده‌ای سپری شود.

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