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تعطیلی بناهای گردشگری کاشان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی

تعطیلی بناهای گردشگری کاشان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی
کد خبر : 1803607
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رئیس اداره‌ میراث‌فرهنگی کاشان از تعطیلی بناها و محوطه‌های تاریخی تحت پوشش این اداره در روزهای سوم و چهارم تیرماه همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا عبداله زاده ضمن عرض تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) و یاران با وفایش اظهار کرد: در راستای رعایت شئونات ایام سوگواری سیدالشهدا(ع) و مطابق با تقویم ملی تعطیل اماکن تاریخی‌فرهنگی کشور، تمامی بناها و محوطه‌های تاریخی تحت مدیریت این اداره‌ در دو روز تاسوعا و عاشورای حسینی مقارن با سوم و چهارم تیرماه پذیرای بازدیدکنندگان نخواهند بود.

وی ابراز کرد: فعالیت و ارائه خدمات بازدید در این اماکن از روز پس از عاشورا در روز جمعه مطابق روال معمول از سر گرفته خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان تصریح کرد: گردشگران و علاقه‌مندان به بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی شهرستان می توانند در این ایام از آیین ها و رسوم مختلف عاشورایی مناطق مختلف شهرستان کاشان همانند ‌عزاداری سنتی هیات مذهبی کاشان در تیمچه تاریخی امین الدوله کاشان، آیین نخل گردانی هئیت حسینی نخل کاشان، آیین عَلم گردانی پَرسه در شهر قمصر، آیین نخل بندی روستای جوشقان مرکزی، وداع نخل های روستاهای خاوه و علوی و دیگر آیین های عاشورایی در مناطق مختلف روستایی بازدید نموده و با ظرفیت های مذهبی شهرستان دارالمومنین کاشان بیشتر آشنا شوند.

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