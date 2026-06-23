برق ادارات کرمانشاه یک روز در هفته با هدف حمایت از تولید قطع میشود
برق ادارات دولتی استان کرمانشاه (به جز دستگاههای خدماترسان) در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان و کاهش ناترازی انرژی، براساس مصوبه کارگروه انرژی استان یک روز در هفته قطع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، این مصوبه در کارگروه انرژی و مدیریت مصرف استان به تصویب رسیده و ادارات موظف شدهاند با استفاده از دیزلژنراتورهای خود، برق مورد نیاز برای ارائه خدمات را تأمین کنند. اجرای این مصوبه از اول تیرماه آغاز شده است.
«طهماسب نجفی»، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه، در نشست این کارگروه با تأکید بر پیگیری ویژه دولت و مدیریت ارشد استان برای مدیریت مصرف انرژی، گفت: انرژی صرفهجوییشده از این طرح به صنایع اختصاص مییابد تا گامی حمایتی برای تولید و اشتغال استان برداشته شود.
وی افزود: تأمین برق خانگی اولویت است و برای جلوگیری از اختلال در زندگی مردم، قطعی برق احتمالی باید به درستی اطلاع رسانی شود.
جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه، نیز با اشاره به افزوده شدن پنج هزار مگاوات برق خورشیدی در دولت چهاردهم، از ادارات خواست از ژنراتورهای تهیهشده بهرهگیری مؤثر کنند.
وی مشارکت ادارات در مدیریت مصرف را پیامی دلگرمکننده برای تولیدکنندگان و شهروندان دانست و بر تدوین سند ممیزی انرژی برای دستگاههای اجرایی بر اساس شاخصهای علمی تأکید کرد.
در این نشست، شرکت توانیر راهکارهای مدیریت مصرف برق را تشریح کرد و گزارشی از وضعیت دیزلژنراتورهای اضطراری و عملکرد صرفهجویی ادارات توسط شرکت توزیع برق ارائه شد.