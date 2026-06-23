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میادین و بازارهای میوه و تره‌بار کرج در ایام تاسوعا و عاشورا تعطیل است

میادین و بازارهای میوه و تره‌بار کرج در ایام تاسوعا و عاشورا تعطیل است
کد خبر : 1803524
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رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج از تعطیلی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار این شهر همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.

به گزارش ایلنا از کرج، سعید صفری اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری کرج در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی، تعطیل خواهند بود.

وی افزود: بر این اساس، بازارهای روز میوه و تره‌بار شهرداری کرج از روز چهارشنبه سوم تیرماه تا پایان روز جمعه پنجم تیرماه تعطیل بوده و در این مدت خدمات‌رسانی در این مراکز متوقف خواهد شد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج از شهروندان خواست با توجه به این تغییر، برنامه‌ریزی لازم برای تهیه مایحتاج خود را انجام دهند.

صفری خاطرنشان کرد: فعالیت عادی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری کرج از روز شنبه ششم تیرماه، همزمان با نخستین روز کاری پس از ایام عزاداری، از سر گرفته خواهد شد.

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