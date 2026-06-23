قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با اندکی کاهش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون تومان در بازار در حال معامله می باشد
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه دوم تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۶۳ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۵۸ میلیون تومان
نیم سکه ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان
ربع سکه ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۵ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۱۰۵ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شود.