قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه دوم تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۶۳ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۵۸ میلیون تومان

نیم سکه ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان

ربع سکه ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۵ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۱۰۵ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شود.

انتهای پیام/