نرخ جدید نان در فارس اعلام شد/ بربری ۴۶۰۰ تومان و سنگک ماشینی ۸ هزار تومان
قیمت انواع نان در استان فارس پس از تصویب و اعمال در سامانه «نانینو» بهروزرسانی شد و از این پس ملاک عرضه نان در واحدهای نانوایی خواهد بود.
به گزارش ایلنا، بر اساس نرخهای جدید، هر عدد نان بربری ۴ هزار و ۶۰۰ تومان، سنگک ماشینی ۸ هزار تومان و سنگک ریگی ۸ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین نان لواش یارانهای معمولی با قیمت ۲ هزار تومان به فروش میرسد.
در بخش نانهای تافتون یارانهای نیز قیمت تافتون سبک ۳ هزار تومان، تافتون متوسط ۳ هزار و ۶۰۰ تومان و تافتون سنگین ۴ هزار و ۳۵۰ تومان مصوب شده است.
بر اساس این نرخنامه، قیمت نانهای کامل نیز مشخص شده است؛ بهگونهای که هر عدد سنگک ماشینی کامل ۱۰ هزار تومان و سنگک ریگی کامل ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومان عرضه میشود. همچنین تافتون کامل سبک، متوسط و سنگین بهترتیب ۳ هزار و ۷۵۰ تومان، ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵ هزار و ۴۰۰ تومان قیمتگذاری شدهاند.
همچنین نرخ اقلام جانبی شامل نایلون ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و کنجد مصرفی ۵ هزار تومان تعیین شده است.
در بخش فروش کیلویی نیز هر کیلوگرم نان سنگک ۱۴ هزار تومان و هر کیلوگرم نان لواش ۷ هزار و ۸۵۰ تومان قیمت دارد. نان تیری خشک نیز با نرخ ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان و نان تیریتر با قیمت ۲۵ هزار و ۷۵۰ تومان عرضه خواهد شد.
قیمتهای جدید پس از تصویب در سامانه نانینو ثبت و ابلاغ شده و از این پس مبنای فروش نان در نانواییهای استان فارس خواهد بود.