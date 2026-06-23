معاون استاندار فارس خبرداد:
قرارگاه رصد و پایش مسائل اقتصادی فارس آغاز به کار کرد/ ۶ کارگروه تخصصی برای رصد و حل مشکلات اقتصادی فارس تشکیل میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با بیان اینکه امروز جنگ، جنگ تابآوری است، گفت: تابآوری مفهومی گسترده دارد و ابعاد مختلفی از جمله معیشت مردم، فعالیتهای اقتصادی و پایداری بخشهای مختلف تولید و خدمات را در بر میگیرد.
به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در نخستین جلسه قرارگاه رصد و پایش مسائل اقتصادی فارس در سال ۱۴۰۵ از آغاز فعالیت «قرارگاه رصد و پایش مسائل اقتصادی استان» با هدف رصد مستمر وضعیت اقتصادی، پیشبینی چالشها و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات اقتصادی خبر داد و گفت: در شرایط کنونی، تابآوری اقتصادی و معیشتی مهمترین اولویت مدیریت استان است.
مسعود گودرزی با اشاره به پایداری و مقاومت مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم که به پیروزی ملت ایران منجر شد، اظهار کرد: هر زمان مردم در صحنه حضور داشته باشند و همکاری منسجم میان مردم و حاکمیت شکل بگیرد، سختیها و چالشها با موفقیت پشت سر گذاشته خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به تشکیل قرارگاه رصد و پایش مسائل اقتصادی استان به دستور حسینعلی امیری، استاندار فارس، گفت: از ابتدای سال جاری چهار جلسه کارگروه رصد و پایش اقتصادی استان برگزار شده است و در پنجمین جلسه این کارگروه که دوازدهم خردادماه برگزار شد، استاندار فارس با توجه به شرایط کنونی کشور و ضرورت مدیریت مسائل اقتصادی در دوران پساجنگ، تشکیل این قرارگاه را از الزامات اصلی اقتصاد استان دانست.
گودرزی ادامه داد: استاندار فارس بر تسریع در شناسایی و رفع مشکلات فعالیتهای اقتصادی استان با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود تأکید کرده و بهرهگیری حداکثری از نظرات کارشناسان دستگاههای تخصصی، پیشبینی مسائل و چالشهای اقتصادی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز مشکلات را از مهمترین اهداف تشکیل این قرارگاه عنوان کرده است.
وی از تشکیل شش کارگروه تخصصی زیرمجموعه این قرارگاه خبر داد و افزود: کارگروه «امنیت غذایی» با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی، کارگروه «مالی، بانکی، بیمه، بورس و امور گمرکی» با مسئولیت ادارهکل امور اقتصادی و دارایی، کارگروه «صنعت، معدن و تجارت» با مسئولیت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، کارگروه «اشتغال و تأمین اجتماعی» با مسئولیت ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگروه «نظارت و بازرسی» با مسئولیت ادارهکل تعزیرات حکومتی و کارگروه «رسانه و اطلاعرسانی» با مسئولیت روابط عمومی استانداری فارس در قالب این قرارگاه فعالیت خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تصریح کرد: اعضا و شرح وظایف پیشنهادی هر یک از کارگروهها تدوین شده و برای دریافت نظرات و پیشنهادهای تکمیلی به دستگاههای مرتبط ارسال خواهد شد. پس از جمعبندی پیشنهادها، ساختار نهایی و شرح وظایف به دستگاهها ابلاغ میشود.
وی افزود: جلسات کارگروههای تخصصی به صورت هفتگی توسط دستگاههای مسئول برگزار و نتایج، پیشنهادها و تصمیمات اتخاذ شده برای بررسی و تصمیمگیری نهایی به دبیرخانه قرارگاه مستقر در دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ارائه خواهد شد.
در ادامه این نشست، مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی استان دیدگاهها، پیشنهادها و راهکارهای خود را در خصوص نحوه فعالیت قرارگاه و کارگروههای تخصصی مطرح کردند و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم در راستای آغاز فعالیت قرارگاه به تصویب رسید.