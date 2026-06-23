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امدادرسانی هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی ۵۳۴ مصدوم در ۵۰۸ حادثه

امدادرسانی هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی ۵۳۴ مصدوم در ۵۰۸ حادثه
کد خبر : 1803442
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی از ثبت ۵۰۸ حادثه و امدادرسانی به ۵۳۴ مصدوم در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صابر جودی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد امدادی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان خردادماه سال جاری، ۵۰۸ حادثه در سطح استان به ثبت رسید که نجاتگران هلال‌احمر در تمامی این حوادث حضور یافته و خدمات امدادی لازم را ارائه کردند.

وی افزود: حوادث ترافیکی با ۲۰۱ مورد، حدود ۴۰ درصد از مجموع حوادث ثبت‌شده استان را به خود اختصاص داده و بیشترین سهم حوادث را در این مدت داشته است. همچنین ۱۵۸ مورد حادثه ناشی از جنگ رمضان، ۳۳ مورد مراجعه حضوری به پایگاه‌های امداد و نجات، ۲۶ مورد حادثه کوهستان، ۱۸ مورد حادثه جوی و ۷۲ مورد سایر حوادث شامل مفقودی، حوادث صنعتی و کارگاهی، ریلی و آوار توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان پوشش داده شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این مدت خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۶۷۶ نفر در حوادث رخ‌داده دچار حادثه شدند که از این تعداد ۶۸۶ نفر مصدوم بودند و امدادگران هلال‌احمر به ۵۳۴ نفر از آنان خدمات امدادی ارائه کردند.

وی ادامه داد: نجاتگران این جمعیت در سه‌ماهه نخست سال جاری ۳۷ عملیات نجات فنی را به انجام رساندند و ۷۱ نفر را به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان کردند. همچنین ۴۸ عملیات رهاسازی جان‌باختگان و افراد گرفتار در صحنه حوادث توسط تیم‌های امدادی انجام شد.

جودی در پایان با اشاره به توان عملیاتی به‌کارگیری‌شده در این حوادث گفت: برای پوشش و مدیریت حوادث رخ‌داده در این مدت، ۶۱۸ تیم عملیاتی متشکل از ۲۰۶۲ امدادگر و نجاتگر به کارگیری شدند و ۵۸۸ دستگاه خودروی امدادی نیز در عملیات‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت.

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