تعطیلی خدمات ناوگان اتوبوسرانی تبریز و حومه در روز عاشورا
مدیر عامل سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز گفت: خدمات ناوگان اتوبوسرانی تبریز و حومه در تمامی خطوط شهری و حومه در روز پنجشنبه چهارم تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با عاشورای حسینی تعطیل است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرخ جلالی روز سهشنبه ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت سید وسالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش گفت: طبق روال هر ساله، خدمات ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در کلیه خطوط شهری و حومه در روز پنجشنبه چهارم تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با عاشورای حسینی تعطیل است.
وی افزود: خمات ناوگان اتوبوسرانی تبریز به جز روزهای ۲۱ رمضان مصادف با شهادت امام علی(ع) و نیز روز عاشورای حسینی، در سایر ایام سال فعال بوده و با تمامی ظرفیت در خدمت همشهریان و مسافرین گرامی است.