تعطیلی خدمات ناوگان اتوبوسرانی تبریز و حومه در روز عاشورا

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرخ جلالی روز سه‌شنبه ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت سید وسالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش گفت: طبق روال هر ساله، خدمات ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در کلیه خطوط شهری و حومه در روز پنجشنبه چهارم تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با عاشورای حسینی تعطیل است.

وی افزود: خمات ناوگان اتوبوسرانی تبریز به جز روزهای ۲۱ رمضان مصادف با شهادت امام علی(ع) و نیز روز عاشورای حسینی، در سایر ایام سال فعال بوده و با تمامی ظرفیت در خدمت همشهریان و مسافرین گرامی است.

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