هشدار هواشناسی سطح زرد در سیستان و بلوچستان؛ گرمای شدید در راه است
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان از صدور هشدار سطح زرد جوی خبر داد و گفت: از اواخر هفته جاری با تقویت الگوی گرم تابستانی، دمای هوا در شمال و مرکز استان افزایش مییابد.
به گزارش ایلنا، علی ملاشاهی روز سهشنبه اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، از پنجشنبه تا دوشنبه (چهار تا هشت تیرماه) در شهرستانهای زاهدان، زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند و میرجاوه افزایش چهار تا ۶ درجهای دمای هوا رخ خواهد داد که میتواند به افزایش مصرف حاملهای انرژی منجر شود.
وی افزود: از چهارشنبه تا دوشنبه هفته آینده (سه تا هشت تیرماه) در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان، رگبار و رعد و برق، وزش تندبادهای شدید و لحظهای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: با توجه به افزایش محسوس دما، شهروندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز بهویژه در ساعات میانی روز تا بعدازظهر خودداری کنند.
وی ادامه داد: مدیریت تأمین، توزیع و مصرف بهینه آب و برق، پرهیز از آبیاری مزارع و باغات در ساعات گرم روز، خودداری از تردد و اسکان در حاشیه رودخانههای فصلی، اجتناب از کوهنوردی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از ناپایداریهای جوی در دستور کار قرار گیرد.