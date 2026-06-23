هشدار هواشناسی سطح زرد در سیستان و بلوچستان؛ گرمای شدید در راه است

به گزارش ایلنا، علی ملاشاهی روز سه‌شنبه اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از پنجشنبه تا دوشنبه (چهار تا هشت تیرماه) در شهرستان‌های زاهدان، زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند و میرجاوه افزایش چهار تا ۶ درجه‌ای دمای هوا رخ خواهد داد که می‌تواند به افزایش مصرف حامل‌های انرژی منجر شود.

وی افزود: از چهارشنبه تا دوشنبه هفته آینده (سه تا هشت تیرماه) در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان، رگبار و رعد و برق، وزش تندبادهای شدید و لحظه‌ای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: با توجه به افزایش محسوس دما، شهروندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز به‌ویژه در ساعات میانی روز تا بعدازظهر خودداری کنند.

وی ادامه داد: مدیریت تأمین، توزیع و مصرف بهینه آب و برق، پرهیز از آبیاری مزارع و باغات در ساعات گرم روز، خودداری از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی، اجتناب از کوهنوردی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از ناپایداری‌های جوی در دستور کار قرار گیرد.

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