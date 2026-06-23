خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در یزد

محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در یزد
کد خبر : 1803426
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: محدودیت‌های ترافیکی روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۶ صبح تا پایان مراسم اجرا خواهد شد.

به گزارش ایلنا از یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار اظهار کرد: محدودیت‌های ترافیکی روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۶ صبح تا پایان مراسم اجرا خواهد شد. وی افزود: مسیر‌های دارای انسداد کامل شامل تقاطع شهدا (مجموعه امیرچقماق) به سمت مسجد روضه محمدیه (مسجد حظیره) و سه‌راه مهدی به سمت مسجد روضه محمدیه مسدود خواهد شد.

وی ادامه داد: مسیر‌های دارای محدودیت تردد (انسداد به صورت مقطعی) شامل میدان شهید بهشتی به سمت چهارراه شهدا (امیرچقماق)، تقاطع بعثت به سمت چهارراه شهدا و تقاطع بسیج (خیابان سلمان) به سمت تقاطع شهدا است. 

رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: از شهروندان و عزاداران درخواست می‌شود از پارک خودرو در مسیر‌های اعلام‌شده خودداری کرده و برای تردد از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی