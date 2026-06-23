محدودیتهای ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در یزد
رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: محدودیتهای ترافیکی روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۶ صبح تا پایان مراسم اجرا خواهد شد.
به گزارش ایلنا از یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار اظهار کرد: محدودیتهای ترافیکی روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۶ صبح تا پایان مراسم اجرا خواهد شد. وی افزود: مسیرهای دارای انسداد کامل شامل تقاطع شهدا (مجموعه امیرچقماق) به سمت مسجد روضه محمدیه (مسجد حظیره) و سهراه مهدی به سمت مسجد روضه محمدیه مسدود خواهد شد.
وی ادامه داد: مسیرهای دارای محدودیت تردد (انسداد به صورت مقطعی) شامل میدان شهید بهشتی به سمت چهارراه شهدا (امیرچقماق)، تقاطع بعثت به سمت چهارراه شهدا و تقاطع بسیج (خیابان سلمان) به سمت تقاطع شهدا است.
رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: از شهروندان و عزاداران درخواست میشود از پارک خودرو در مسیرهای اعلامشده خودداری کرده و برای تردد از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.