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سه شهر خوزستان در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار دارند

سه شهر خوزستان در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار دارند
کد خبر : 1803425
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شاخص کیفی هوای شهرهای شوش، کارون و اهواز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، وضعیت کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز سه‌شنبه دوم تیرماه در برخی از شهرهای استان با آلودگی مواجه شده است.

بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، شاخص کیفی هوا در شهر شوش ۱۲۲، کارون ۱۱۸ و اهواز ۱۵۲ AQI ثبت شده است که این اعداد نشان‌دهنده قرارگیری کیفیت هوا در وضعیت نارنجی یا ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس به این معناست که افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

 

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