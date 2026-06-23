پوشش امدادی ۲۶۶ مأموریت توسط هلال احمر گلستان در خرداد

به گزارش ایلنا از گلستان، مرتضی سلیمی‌گفت: از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۵ تا پایان این ماه، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر استان در ۲۶۶ حادثه حضور یافته و خدمات امداد و نجات را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان با بیان اینکه حوادث ترافیکی بیشترین سهم مأموریت‌های امدادی استان را به خود اختصاص داده است، افزود: از مجموع حوادث پوشش داده شده، ۲۰۷ مورد مربوط به حوادث ترافیکی، ۳۶ مورد فوریت پزشکی، ۷ مورد مراجعه حضوری، ۴ مورد مفقودی، ۳ مورد کوهستان، ۳ مورد تجمعات انبوه، یک مورد حمله حیوان و یک مورد رانش زمین بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت ۶۷۶ نیروی امدادی در قالب ۲۸۹ تیم عملیاتی با بهره‌گیری از ۲۸۴ دستگاه ناوگان امدادی شامل آمبولانس، خودروی نجات، خودروی کمک‌دار سبک و سایر خودروهای عملیاتی در مأموریت‌ها حضور داشتند.

سلیمی خاطرنشان کرد: در حوادث رخ داده طی خردادماه، ۶۶۰ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴۶۶ نفر مصدوم بودند که ۲۳۷ نفر از آنان توسط نیروهای هلال احمر به مراکز درمانی منتقل و ۷ نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: در این بازه زمانی پایگاه سه‌راهی گالیکش با ۳۵ مأموریت، پایگاه‌های زرین‌گل و واکنش سریع هر کدام با ۲۶ مأموریت و پایگاه زیارت گرگان با ۲۱ مأموریت را بیشترین خدمات امداد و نجات را در بین پایگاه‌های امدادی استان در خردادماه انجام داده‌اند.

وی از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه و نیاز به خدمات امدادی، مراتب را از طریق تماس با سامانه ملی امداد و نجات هلال احمر به شماره ۱۱۲ به صورت شبانه‌روزی اطلاع دهند.

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